Россия проиграла Польше газовый спор: заплатила штраф в 100 млрд рублей

Москва продолжает рассчитываться с Варшавой за проигрыш в Стокгольмском арбитраже. Два месяца назад Россия уже заплатила Польше 1,5 млрд долларов по газовому спору, и в понедельник, 31 августа, стало известно, что "Газпром" перечислил польской энергетической компании PGNiG очередные 100 млрд рублей (около 1,35 млрд долларов. – Ред.), сообщает ТАСС.

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"Также во втором квартале "Газпром экспорт" осуществил выплату польской компании PGNiG 100 млрд рублей в соответствии с решением Стокгольмского арбитража", – сказал в ходе телефонной конференции с инвесторами начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников.

Иванников пояснил, что выплата не повлияет на процесс обжалования этого решения и не нанесет ущерба позиции компании. "Газпром экспорт" продолжает обжалование этого решения Стокгольмского арбитража, и перечисление средств не влечет ущерба нашей позиции в ходе обжалования", – отметил он.

Арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорта" польская PGNiG инициировала в 2015 году. Компания требовала пересмотреть цену на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд кубометров в год.

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Напомним, как заявили в конце марта 2020 года в PGNiG, Стокгольмский арбитраж подтвердил, что цена на газ по ямальскому контракту была нерыночной.

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Сайт "Сегодня" писал о том, что в Польше, где планируют отказаться от потребления российского газа, начинают строительство газопровода Baltic Pipe.

Также сообщалось, что правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженного газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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