Россия расширила список запрещенных товаров из Украины
Эмбарго распространили на несколько отраслей промышленности
Россия расширила запреты на ввоз некоторых украинских товаров. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам эти меры являются ответом на ограничение ввоза в Украину ряда российских товаров.
"Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - заявил Медведев.
Он уточнил, что уже подписал соответствующее постановление.
"Я подписал постановление правительства на эту тему. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов", — отметил Медведев.
При этом сообщил, что некоторые российские товары можно будет вывозить в Украину только после специального разрешения. Например, по сути Россия запретила экспорт нефти в Украину.
Напомним, 10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в Украину. Изначально запрет на российские товары был введен с 10 января 2016 года. В конце 2019 года правительство продлило его до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года.
Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.
При этом 29 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины либо перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания.
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