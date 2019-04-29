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Россия разрешила украинский транзит в страны Азии

29 апреля, 14:46

Россия пускает украинские товары в страны Азии только при соблюдении некоторых условий

Фото: Pixabay

Власти России прорабатывают поправки в законодательство, касающиеся транзита подсанкционных украинских товаров через РФ на территорию стран Азии. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"По итогам рассмотрения обращений казахстанской и киргизской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленных товаров. При этом необходимым условием является соблюдение порядка осуществления таких перевозок, установленного указом президента РФ от 1 января 2016 года через определенные стационарные и передвижные контрольные пункты на автомобильных и железнодорожных станциях", – сказал он.

Чиновник отметил, что указ действует до 1 июля 2019 года.

"В правительстве РФ прорабатывается вопрос внесения изменений в другие действующие законодательные нормы, касающиеся ввоза в Россию и транзита грузов с территории Украины в Казахстан и Киргизию при соблюдении правил навигационного пломбирования и учета", – добавил Приходько.

Ранее Украина обвинила Россию в транзитных ограничениях. Украинская делегация сообщила о действиях РФ на заседании Комитета ВТО.

Напомним, взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе 2016 года из-за того, что между Украиной и Евросоюзом вступил в силу режим свободной торговли. 

В 2017 году Украина подала в ВТО иск в связи с ограничением транзита украинских товаров через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан. В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин продлил их до 1 июля 2019 года.

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Тег товары, Россия, Казахстан, транзит

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Источник:

ТАСС

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