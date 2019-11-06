Россия рекордно нарастила поставки электричества в Украину из-за "формулы Геруса"

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Россия в ночь с 4 на 5 ноября рекордно нарастила импорт электроэнергии в Украину. Из-за поправки народного депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса, которую без предварительного обсуждения приняли еще в сентябре, страна-агрессор постепенно завоевывает украинский энергорынок. Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-нардеп Олег Ляшко.

"В октябре импорт с каждым днем ​​понемногу рос. А в ноябре российский импорт вырос в геометрической прогрессии. Среднедневной импорт в ноябре в три раза больше, чем в октябре – 4,1 млн кВт⋅ч и 12 млн кВт⋅ч", – сообщил политик.

По его словам, в ночь с 4 на 5 ноября был рекордный импорт электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России – 1216 МВт. НЭК "Укрэнерго" ограничил украинских производителей электроэнергии.

Были остановлены производители "зеленой" генерации и ТЭС. Украинские ТЭС, в т.ч. государственная "Центрэнерго", понесли огромные убытки из-за российского импорта, отмечает экс-нардеп. Так, по закону госпредприятие "Гарантированный покупатель" оплатит всю электроэнергию "зеленым", которая из-за засилья российского импорта была произведена, но оказалась не нужной. Это прямые убытки государства.

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"Пролоббированый Герусом импорт электроэнергии ведет к коллапсу украинской энергосистемы в пользу России. Импорт электроэнергии из РФ означает, что за счет госбюджета Украины поддерживают российского экспортера электроэнергии "Интер РАО", председатель Совета директоров этого предприятия – Игорь Сечин – лучший друг Путина. Сечин под санкциями США (из-за аннексии Крыма) и Канады (за захват украинских кораблей в Керченском проливе). Покупка электроэнергии у Сечина – путь к отмене антироссийских санкций", – уверен Ляшко.

По его словам, Россия использует свои ресурсы в качестве энергетического оружия.

"Украину посадят на импортную електроиглу, затем отключат электроэнергию и потребуют сдать России наши территории, признать Крым российским бесплатно осуществлять транзит российского газа. Действия Геруса – предательство национальных интересов Украины, государственная измена, которая должна быть немедленно расследовано", – заявляет политик.

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Ляшко заявляет: в интересах национальной безопасности Украины импорт электроэнергии из России должен быть немедленно остановлен. Сделать это можно в любой момент – постановлением Кабмина.

"Необходимо срочно созвать СНБО Украины и создать межведомственную комиссию для немедленного решения по импорту, который разбалансирует украинскую энергосистему и несет прямую угрозу для энергобезопасности государства. Руководство "Укрэнерго" нужно отдать под суд за то, что вместо ограничения импорта российской электроэнергии они уничтожают украинскую энергогенерацию", – считает политик.

Напомним, импорт электроэнергии из России в Объединенную энергосистему (ОЭС) Украины в начале ноября увеличился в три раза по сравнению с среднесуточным показателем за октябрь – до 12 млн кВт⋅ч в сутки, несмотря на недавнее заявление председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса о том, что импортные поставки из России в конце октября – начале ноября стали убыточными.

Как известно, импорт электроэнергии из России начался с начала октября. Поставки по двусторонним договорам стали возможными после внесения изменений в закон "О рынке электроэнергии" (18 сентября 2019 года), по инициативе председателя профильного парламентского комитета Андрея Геруса.

Расширение торговли со страной-агрессором было раскритиковано рядом депутатов и СМИ, после этого 16 октября парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект №2236-2, которым предлагается исключить возможность импорта электроэнергии из России для продажи на рынке двусторонних договоров, однако такую ​​возможность предлагается оставить для поставок из Беларуси.

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