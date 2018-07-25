Россия решила нарастить добычу нефти

Министерство энергетики РФ пересмотрело в сторону увеличения прогноз добычи нефти в России в 2018 году. Об этом сообщил глава российского ведомства Александр Новак.

"Из-за недавнего решения по сделке ОПЕК о постепенном наращивании добычи нефти мы пересмотрели прогноз по добыче нефти по итогам 2018 года и увеличили его примерно на 3,5 млн тонн, до 551 млн тонн", – заявил Новак.

Он добавил, что в 2019 году добыча нефти достигнет порядка 555 млн тонн.

"Но это предварительные оценки – многое будет зависеть от динамики рынка и необходимости корректировать наши действия", – подчеркнул российский министр.

В 2017 году в России было добыто 547 млн тонн нефти. При этом в марте 2018 года США вышли на первое место по объему добычи нефти, опередив Россию.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что Россия ждет сырьевого "суперцикла" и рекордных цен на нефть. По мнению Сечина, новый скачок стоимости черного золота будет связан с "политикой санкций и ультиматумов" в применении к рынкам углеводородов.

При этом эксперты считают, что даже 80 долларов за баррель – это спекулятивная цена на нефть. Специалисты поясняли, что длительное повышение цен на нефть обусловлено и политикой нефтедобывающих стран по ограничению добычи, но это повышает цены лишь до 50 долларов за баррель.