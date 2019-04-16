Россия резко увеличила транзит газа через Украину – Коболев
По словам главы "Нафтогаза", причина состоит в ремонте трубопровода через Беларусь
Российский "Газпром" за прошлую неделю существенно увеличил объемы транспортировки газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС).
Об этом 16 апреля написал глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
По его словам, транзит газа вырос из-за ремонта трубопровода "Ямал-Европа", который проходит через Беларусь.
"За считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС выросли на 60 млн куб. м и сейчас составляют ориентировочно 300 млн куб. м", – сообщил Коболев.
Глава "Нафтогаза" добавил, что в годовом исчислении указанный объем эквивалентен почти 110 млрд куб. м газа.
"Такое резкое увеличение транзита возможно исключительно благодаря надежности и качественной работе украинской ГТС. Ни одна другая система не способна предложить такую гибкость и запас мощности, еще и по такой выгодной цене", – подчеркнул он.
Коболев также отметил, что строительство газопроводов в обход Украины не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования, а истинные мотивы россиян лежат исключительно в политической плоскости.
Ранее в "Укртрансгазе" сообщили, что в январе-марте 2019 года Украина увеличила транзит российского газа через ГТС в страны Евросоюза и Молдову до 21,2 млрд куб. м.
Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го.
После январских трехсторонних переговоров министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор со всеми пунктами, которые не устраивают Украину.
В свою очередь Коболев сообщал, что допускает прекращение транзита российского газа через Украину, поэтому "Нафтогаз" готовит необходимые меры для сохранения энергетической безопасности страны.
Ранее в украинской компании сообщили, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:
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