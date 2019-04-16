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Россия резко увеличила транзит газа через Украину – Коболев

Сегодня, 13:25

По словам главы "Нафтогаза", причина состоит в ремонте трубопровода через Беларусь

Фото: AFP

Российский "Газпром" за прошлую неделю существенно увеличил объемы транспортировки газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

Об этом 16 апреля написал глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

По его словам, транзит газа вырос из-за ремонта трубопровода "Ямал-Европа", который проходит через Беларусь.

"За считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС выросли на 60 млн куб. м и сейчас составляют ориентировочно 300 млн куб. м", – сообщил Коболев.

Глава "Нафтогаза" добавил, что в годовом исчислении указанный объем эквивалентен почти 110 млрд куб. м газа.

"Такое резкое увеличение транзита возможно исключительно благодаря надежности и качественной работе украинской ГТС. Ни одна другая система не способна предложить такую гибкость и запас мощности, еще и по такой выгодной цене", – подчеркнул он.

Коболев также отметил, что строительство газопроводов в обход Украины не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования, а истинные мотивы россиян лежат исключительно в политической плоскости.

Ранее в "Укртрансгазе" сообщили, что в январе-марте 2019 года Украина увеличила транзит российского газа через ГТС в страны Евросоюза и Молдову до 21,2 млрд куб. м.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. 

После январских трехсторонних переговоров министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор со всеми пунктами, которые не устраивают Украину.

В свою очередь Коболев сообщал, что допускает прекращение транзита российского газа через Украину, поэтому "Нафтогаз" готовит необходимые меры для сохранения энергетической безопасности страны.

Ранее в украинской компании сообщили, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:


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Тег газ, Газпром, Нафтогаз, Нафтогаз Украины, Коболев, транзит газа, Андрей Коболев

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