Россия самостоятельно достроит газопровод в обход Украины – "Газпром"

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Строительство самых сложных 130 километров газопровода "Северный поток – 2" будет завершено российскими мощностями. Об этом заявила заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова ходе ежегодной конференции European Gas.

По словам Бурмистровой, проект газопровода в обход Украины готов почти на 94%. При этом "Газпром" рассчитывает на сохранение объемов экспорта российского газа в ближайшие годы.

"В 2019 году мы экспортировали в дальнее зарубежье 199,3 млрд кубометров (в том числе 382 млн кубометров в Китай). Это немного (на 1,5%) меньше, чем в рекордном 2018 году, но больше, чем в 2017 году. В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что поставки сохранятся на уровне прошлых лет, с корректировкой на погодные условия", – добавила Бурмистрова.

Реклама

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

В тренде Госдолг Украины заметно вырос: появились итоги года

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", сразу отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Основным претендентом на достройку газопровода называли судно "Академик Черский", принадлежащее "Газпрому". Однако эксперты из РФ ранее утверждали, что Россия не имеет необходимых судов для завершения укладки газопровода "Северного потока – 2".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама