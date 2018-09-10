Россия сократила транзит газа через Украину

Сегодня, 13:57

Импорт голубого топлива из ЕС в Украину тоже упал

Россия сократила транзит газа через Украину
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

За первые восемь месяцев 2018 года Украина сократила транзит газа из Российской Федерации (РФ) на 3,8 млрд кубометров. Об этом говорится в отчете оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины госкомпании "Укртрансгаз".

Так, за январь-август 2018 году транзит газа из РФ снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 58,2 млрд куб. м", – отметили в "Укртрансгазе".

В то же время, импорт газа из стран Европы уменьшился на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"Это произошло благодаря значительному запаса газа в ПХГ, созданный за счет ресурса НАК "Нафтогаз Украины" и других клиентов до начала сезона отбора", – отмечается в отчете.

Украина уже более 1000 дней живет без газа из РоссииРоссийский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему в страны Европейского Союза. 

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А вот объем добычи отечественного газа остался прежним – 13,8 млрд кубометров. 

Напомним, ранее стало известно, что Украина накопила на зиму 15 миллиардов "кубов" газаТаким образом, ПХГ Украины заполнены на 48%. Сейчас газ из них не отбирается.

Как известно, на отопительный сезон 2018-2019 года Кабмин требует накопить в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины 17 млрд кубометров газа. 
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Источник:

"Сегодня"

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