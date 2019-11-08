Россия сорвала Украине проверку газоизмерительной станции на границе

Газоизмерительная станция на границе. Фото: "Укртрансгаз"

"Укртрансгаз" проверил все приграничные газоизмерительные станции (ГИС), кроме российской станции "Суджа", которая расположена на границе Сумской и Курской областей, из-за того, что "Газпром" заявил о невозможности принять украинских инспекторов. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании на фоне отсутствия контракта на транзит газа с 2020 года.

Проверка всех приграничных ГИС и пунктов измерения расхода газа на входе и выходе в/из газотранспортной системы (ГТС) проводится один или два раза в год согласно контрактам.

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"Сначала российский "Газпром" предложил провести проверку в период с 11 по 15 ноября, но затем сообщил, что не сможет принять украинскую делегацию в указанный период и пообещал предложить новые даты. Украинская сторона рассчитывает и настаивает на проведении проверки ГИС "Суджа" в этом году", – говорится в сообщении.

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Напомним, что оператор ГТС Украины взаимодействует с семью смежными операторами – в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдове, Беларуси и России. Всего у украинского оператора есть 24 межгосударственных точки соединения: 10 из них находятся на территории Украины и 14 – на территориях сопредельных государств. Проверка позволяет обеим сторонам убедиться, что оборудование исправное, а приборы учета на входе/выходе ГТС корректно считают объемы транспортируемого газа.

Между тем 1 января 2020 года истекает срок действия контракта на транзит газа между Украиной и Россией. Если стороны не достигнут новых договоренностей, транзит голубого топлива через Украину может прекратиться, что повлияет и на реверсные поставки газа в страну. Украина, Россия и Еврокомиссия продолжают переговоры о транзите газа. Последний раунд встреч на уровне министров состоялся 28 октября.

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