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Россия угрожает остановить транзит газа: США пообещали помочь Украине

13 июня, 10:49

Экономический советник посольства США отметил важные реформы Киева

Фото: AFP

США готовы помочь Украине подготовиться к возможной остановке транзита российского газа в 2020 году. Об этом рассказал экономический советник посольства США Джон Шютте.

"Украина должна быть подготовлена на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину в 2020 году, как она угрожает это сделать. Соединенные Штаты готовы помочь Украине подготовиться к этому. Украинские компании должны принять меры для закупки и хранения газа на зиму", - сказал Шютте.

Он также отметил, что в Украине проводятся важные реформы в энергетическом секторе.

"Благодаря реформам корпоративного управления и частичному внедрению рыночных сил... Но необходимы дальнейшие реформы для обеспечения настоящей конкуренции, повышения прозрачности, ... повышения эффективности в энергетическом секторе", - сказал Шютте.

Напомним, запасы "зимнего" газа в Украине приблизились к 12 миллиардам кубометров по состоянию на 10 июня. При этом ля прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м "зимнего" газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, для этого компания должна найти 1 млрд долларов финансирования.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус. 


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Тег газ, Россия, транзит, Украина, транзит газа, запасы газа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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