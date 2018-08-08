Россия урезала объем транзита газа через Украину

В Минэнерго подсчитали, сколько газа за сутки проходит через украинскую ГТС в Европу

После того, как произошел перезапуск российского газопровода в обход Украины, суточный объем транзита газа из РФ в страны Евросоюза через отечественную газотранспортную систему (ГТС) снизился на 5%. Об этом сообщил советник министра энергетики Максим Белявский, передает УНН.

"По состоянию на 7 августа суточный объем транзита по сравнению с 5 августа уменьшился на 5%, и, по оперативной информации, составляет 252 млн куб. м. На аналогичную дату прошлого года этот показатель составлял более 260 млн куб. м", – отметил Белявский.

Напомним, по итогам трехсторонних переговоров по транзиту российского газа в Европу, которые прошли в середине июля, Россия и Украина признали необходимость нового типа контрактов на транзит газа. Как заявил вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович, контракты должны будут соответствовать европейскому законодательству.

Ожидается, что группа экспертов высокого уровня встретится в середине сентября для очередного обсуждения "транзитного" вопроса.

Как известно, в конце февраля завершился спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Разбирательства шли с 2014 года. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров – на поставку и на транзит газа – "Газпром" должен выплатить Украине 2,56 млрд долларов.

После этого "Газпром" заявил, что будет расторгать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Впрочем, срок действия контрактов и так скоро истекает – в конце 2019 года соглашения перестанут действовать.

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