Россия увеличила транзит газа через Украину: стала известна причина

"Газпром" предоставил данные о своих запасах голубого топлива в Европе

Фото: AFP

Россия увеличила транзит газа через Украину: стала известна причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/615/4d4/5c46154d4279b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/615/4d4/5c46154d4279b.jpg 2019-02-01T14:03:00+02:00 Экономика "Газпром" предоставил данные о своих запасах голубого топлива в Европе

Транзит российского газа через территорию Украины "нормализовался" после снижения запасов российского "Газпрома" в Европе. Об этом свидетельствуют данные из меморандуме нового выпуска еврооблигаций газового монополиста РФ.

Таким образом, в этих впервые опубликованных данных содержится ответ на вопрос о причинах двукратного роста транспортировки российского газа по ужгородскому газотранспортному коридору в текущем сезоне по сравнению с предыдущим.

Так, в январе 2019 года "Газпром" транспортирует по нему в среднем 149 млн куб. м в сутки по сравнению с 71 млн куб. м в сутки в январе 2018 года и 147 млн ​​кубометров в январе 2017 года.

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В документах указано, что "Газпром" летом 2018 года закачал в подземные хранилища в Европе 6,4 млрд кубометров газа после пикового значения в 8,6 млрд кубометров в 2017 году. Известно также, что на последнюю отчетную дату 29 января 2019 года запасы составляли 50,01% от максимальной вместимости хранилищ, при том, что год назад они находились на отметке 50,35%.

Напомним, ранее доходы Украины от транзита газа за год превысили затраты на его импорт. При этом транзит российского газа через Украину по итогам 2018 года сократился на 6,7 млрд кубометров до 86,8 млрд кубометров.

Сейчас Украина, Россия и Еврокомиссия находятся в переговорном процессе относительно транзита газа после окончания действия договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" с 2020 года.

Первый раунд трехсторонних переговоров по газу на уровне министров состоялся 17 июля 2018 года в Берлине (Германия), а второй – 21 января 2019-го в Брюсселе (Бельгия). Во время второго раунда Еврокомиссия подготовила и представила свою позицию относительно порядка и условий осуществления транзита российского газа по территории Украины после 2019 года.

Нынешний договор о транзите между РФ и Украиной был заключен в 2009 году и действует до конца 2019 года. После его завершения "Газпром" собирается сократить транзит газа через территорию Украины, что ударит по валютной выручке страны.

Предложения вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича охватывают три основных параметра будущего транзитного соглашения – продолжительность, объем и тарифы.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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