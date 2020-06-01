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Россия в полтора раза сократила транзит газа через Украину

1 июня, 11:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Годовой объем прокачки газа может оказаться самым низким в истории

Пока Украина готовит серьезные инвестиции в газотранспортную систему (ГТС), транзит газа через территорию страны сокращается. Так, в январе-мае 2020 года объемы прокачки сократились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 20 млрд кубометров.

Как подсчитали в госкомпании "Оператор ГТС Украины", в январе-мае средний суточный режим транзита составил 132 млн куб. м газа, а с марта он зафиксировался на уровне 150-155 млн куб. м/сутки. При сохранении такого темпа годовой объем транзита может составить 52-55 млрд куб. м, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины.

"Вместе с тем с начала года "Газпром" полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из России (65 млрд куб. м на 2020 год). Со своей стороны "Оператор ГТС" выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон объяснял, что Украина готова к сценарию "нулевого транзита" газа из России. По его словам, у российского "Газпрома" нет причин продолжать прокачивать газ через Украину после 2025 года, когда закончится действие нынешнего контракта о транзите. Поэтому, как отметил Макогон, в конечном итоге при таком сценарии украинская ГТС будет полностью переориентирована на внутреннюю транспортировку, после чего Европа будет полностью зависеть от поставок газа через газопроводы "Газпрома".

Также новости "Сегодня" сообщали, что в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину. Подробнее о контракте узнавайте из видео:

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газ Газпром транзит ГТС транзит газа Оператор ГТС

Источник: Сегодня

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