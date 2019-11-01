Россия в три раза сократит транзит газа через Украину – НБУ

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Транзит природного газа через Украину может сократиться с около 90 млрд кубических метров в 2019 году до 50 млрд в 2020 году и 30 млрд – с 2021 года. Такой базовый прогноз обнародовал Национальный банк Украины (НБУ), который ранее объяснял, почему "Газпром" не откажется от транзита газа через Украину полностью.

При этом в НБУ подсчитали, что прямые потери экономики от снижения объемов транзита составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году (по сравнению с показателем 2019 года).

"Рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита", – уточнили в Нацбанке.

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Нацбанк напомнил, что ежегодные поступления Украины от транзита составляют около 3 млрд долларов.

"Его прекращение приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом", – отметили в НБУ.

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Регулятор подчеркнул, что хотя переговоры о новом контракте на транзит российского газа продолжаются, определенности в этом вопросе нет.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил: несмотря на то что "Газпром" предлагает продлить существующий контракт на транзит газа, такой вариант совершенно не устраивает Киев. Украина рассчитывает на получение долгосрочного контракта с "Газпромом" по новым правилам, с учетом европейских требований к транспортировке голубого топлива.

При этом "Газпром" уведомил Украину и Евросоюз о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

28 октября Украина, Россия и Еврокомиссия провели очередной раунд переговоров о транзите. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако эти предложения не поддержала Россия. Подробнее о переговорах – в сюжете новостей "Сегодня":

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