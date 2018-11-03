Россия ввела санкции, а газ стал дороже: что изменилось для украинцев за неделю

В Украине растут зарплатные долги, но сами оклады тоже повышаются

Последняя неделя октября (она же – первая неделя ноября) принесла украинцам немало новостей. С началом отопительного сезона в стране подорожал газ, и люди уже ждут новых платежек. Тем временем Украина улучшила свои позиции важном рейтинге Всемирного банка, а Госстат отчитался о росте зарплат. Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 экономических новостей недели.

1. Цены на газ

С 1 ноября в Украине повысились цены на газ для населения. Такое требование предусмотрено постановлением Кабинета министров от 19 октября 2018 года № 867.

В "Нафтогазе" уже подсчитали, что конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. В этот тариф уже включена стоимость доставки газа и его распределения, а также НДС. Газ для предприятий ТКЭ будет стоить 8361,85 грн, проинформировали в "Нафтогазе". Тарифы останутся такими до конца нынешнего отопсезона, то есть до весны 2019 года.

До повышения тарифа украинцы, которые пользуются газом только для приготовления пищи, в среднем платили за него по 414 гривен в месяц, но теперь будут отдавать в среднем по 510 гривен. Сильнее рост цены ударит по бюджету тех, кто отапливает газом дома – обогрев 90 м2 будет стоить почти 3500 гривен вместо 2800 гривен.

Кроме газа, в Украине подорожают услуги централизованной подачи тепла и горячей воды – в среднем на 16%. Точная стоимость будет зависеть от поставщика.

К слову, в структуре долгов за услуги ЖКХ в Украине львиную долю занимают просроченные платежи за газ. Как отчитались в Госстате, за поставки природного газа украинцы недоплатили 16,8 млрд гривен при сумме общей "коммунальной" задолженности около 38 млрд гривен.

2. Санкции РФ против Украины

В первый день ноября Россия ввела санкции против Украины. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер против Украины.



Санкции введены в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Уже опубликован список тех, кто попал под санкции РФ.

Среди тех, на кого распространятся ограничения, в списке указаны:

сын президента Украины Алексей Порошенко;

пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко;

глава МВД Украины Арсен Аваков;

министр инфраструктуры Владимир Омелян;

министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак;

и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун;

вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе;

глава Нацполиции Вячеслав Аброськин;

глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев;

глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко;

генпрокурор Украины Юрий Луценко;

главный военный прокурор Анатолий Матиос;

спикер верховной рады Андрей Парубий;

глава таможенного комитета Верховной Рады Нина Южанина;

экс-премьер Украины Арсений Яценюк;

народный депутат Украины Дмитрий Ярош;

уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.

Что касается компаний, то в санкционный список среди прочих вошли госконцерн "Укрспирт", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат", "АвтоКрАЗ", "Калушский опытно – экспериментальный завод Института химии поверхности Национальной академии наук Украины", Запорожское госпредприятие "Кремнийполимер", а также "FOZZY Group", "Фармак" и "Мироновский хлебопродукт".

Сайт "Сегодня" уже выяснил, как на санкции Кремля отреагировали политики и эксперты в Украине.

3. Зарплаты и долги по ним

Средняя зарплата в Украине зафиксирована на уровне 9042 гривни. Самые высокие средние зарплаты по результатам сентября 2018 года платили традиционно работникам авиации – 40 336 гривен. В финансовой сфере средние зарплаты составляют 15 956 гривен, в сфере информации и телекоммуникаций – 14 307 гривен в месяц. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В остальных отраслях средние зарплаты меньше 16 тысяч гривен, а в большинстве – не дотягивают и до 10 тысяч гривен. Хуже всего "зарплатные" дела обстоят в сфере здравоохранения и предоставления соцпомощи (5730 гривен), а также почтовой и курьерской деятельности – 4934 грн.

Но в Украине растут не только оклады, но и долги по зарплатам. Сумма общей задолженности уже приблизилась к трем миллиардам гривен. При этом с начала 2018 года объем задолженности вырос почти на четверть.

Самый больший рост задолженности зафиксирован в Хмельницкой (на 64,5%), Кировоградской (43,7%), Волынской (34,9%), Тернопольской (на 33,3%), Херсонской (27,8%) и Закарпатской (на 25,3%) областях.

Сокращение задолженности по выплате зарплаты наблюдалось в Ровенской (на 9,1%), Житомирской (8,7%), Винницкой (2%), Запорожской (0,6%) и Черкасской (0,2%) областях.

4. Место Украины в Doing Business 2019

Украина поднялась на пять позиций в рейтинге Doing Business 2019 (https://www.segodnya.ua/economics/business/na-etom-ne-ostanovimsya-ukraina-podnyalas-v-reytinge-doing-business-1184489.html), который составляет Всемирный банк (ВБ). Рейтинг оценивает легкость ведения бизнеса в разных странах.

Так, Украина теперь занимает 71-е место среди 190 стран мира. Позиция Украины – между Киргизией и Грецией. Как отметил президент Петр Порошенко, на 41 пункт вырос показатель Украины в номинации "международная торговля" и на 25 – в части выполнения контрактов.

Всего за 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции. В прошлом году Украина переместилась лишь на четыре места вверх и была на 76-м месте из 190 стран.

Впрочем, несмотря на оптимизм властей, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко уверен, что место Украины в Doing Business не привлечет инвесторов.

5. Цены на хлеб

В сентябре 2018 года самая дорогая "хлебная корзинка" зафиксирована в Киеве (85,4 грн), а самая дешевая – в Николаевской области (58,1 грн). Разница в цене "хлебной корзинки" между этими регионами составляет более 27 гривен, или 47%, подсчитали аналитики Украинской ассоциации поставщиков розничных сетей.

В "хлебную корзинку" вошли:

1 кг пшеничного хлеба из муки высшего сорта;

1 кг пшеничного хлеба из муки первого сорта;

1 кг ржаного хлеба;

0,5 кг батона.

Именно эти виды хлеба подлежат государственному мониторингу цен

По данным официальной статистики "хлебная корзинка" за год подорожала на 35%, или на 8,6 грн. Стоимость хлебного корзине на конец сентября 2018 составляла 33,2 грн, тогда как в прошлом году он стоил 24,6 грн. Социальный белый хлеб за год вырос в цене на 30%, а черный хлеб – на 39%.

Но, как заверил экономист Борис Кушнирук, но рост цен на хлеб не носит резкого и чрезмерного характера.