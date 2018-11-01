Россия ввела санкции против Украины

Сегодня, 10:17

Постановление о специальных экономических мерах подписал Медведев

Россия ввела санкции против Украины

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер против Украины.

Санкции введены в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Уже опубликован список тех, кто попал под санкции РФ.

"Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц", – сообщила пресс-служба правительства РФ.

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Ранее на официальном сайте Кремля был опубликован указ президента РФ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на санкции Украины против РФ. Правительству РФ было поручено "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также "определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц".

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на украинские санкции "зеркальными  мерами" в отношении экономики, физических и юридических лиц.
Россия, Медведев, Украина, санкции

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Источник:

"Сегодня"

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