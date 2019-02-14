Россия назвала условие для транзита газа через Украину

Александр Новак возмущен, что Украина готова "выставлять все новые и новые штрафы" России

Фото: minenergo.gov.ru.

Россия назвала условие для транзита газа через Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/55c/614/5c655c6149383.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/55c/614/5c655c6149383.jpg 2019-02-14T14:25:00+02:00 Экономика Александр Новак возмущен, что Украина готова "выставлять все новые и новые штрафы" России

Россия может продлить транспортировку газа через территорию Украины после 2019 года, если ей предложат конкурентные условия. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Российского инвестиционного форума, сообщает ТАСС.

По его словам, украинской и российской сторонам необходимо решить судебные споры.

Новак подчеркнул, что "не добавляют оптимизма" заявления Украины о готовности "выставлять все новые и новые штрафы".

Российский министр также добавил, что Украина не выполнила обязательства, взятые перед Еврокомиссией по реформированию своей газотранспортной системы.

Напомним, в июле 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом. Украина предварительно оценила свои денежные требования в 11,58 млрд долларов без учета процентов. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко тогда сообщил, что речь идет о "пересмотре транзитного тарифа на 2018–2019 год".

В августе того же года он предположил, что судебный процесс по данному делу может затянуться более чем на 1,5 года. К тому времени уже будет известно о том, сохранит ли Россия транзит газа через Украину (контракт был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го). В случае победы Украины в арбитраже "Газпрому" придется выплачивать компенсацию за экономическое обесценивание украинской ГТС.

21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите из России в страны Европы газа через Украину после 2019 года. По его словам, Россия предлагает просто продлить существующий договор.

После переговоров Витренко сообщил, что "Нафтогаз" готов снизить сумму претензий к "Газпрому" с 12,5 млрд долларов до 2 млрд долларов, если будет подписан долгосрочный контракт на транзит газа.

11 февраля он заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия назвала условие для транзита газа через Украину". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.