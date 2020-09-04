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Россия запретил транзит скота и птицы с Украины

4 сентября, 02:11

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Эту меру приняли, чтобы якобы снизить риски распространения африканской чумы свиней

Россельхознадзор с 4 сентября запретил транзит по территории РФ скота и птицы, а также некоторых видов продукции животноводства с Украины.

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Об этом пишет "Интерфакс".

Эту меру приняли, чтобы якобы снизить риски распространения африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота во время транспортировки живых животных и продукции через территорию России.

Новые ограничения коснутся транзита крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственных птиц и животноводческой продукции.

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В первом полугодии этого года с Украины транзитом через РФ прошло 28 тысяч тонн животноводческой продукции.

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Ранее сообщалось, что в Луганской области 12 коров из России нарушили государственную границу Украины и перебежали на территорию нашей страны. "Мигрировали в Украину в поисках лучшего корма", – с чувством юмора сообщили пограничники и рассказали подробности. В итоге коровы были переданы российской стороне.

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Россия транзит Украина

Источник: Интерфакс

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