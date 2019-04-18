Россия запретила экспорт нефти в Украину

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Illustration.

Правительство РФ запретило экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил сегодня, 18 апреля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Устанавливается запрет на экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов", – сказал глава российского кабинета министров.

Медведев заявил, что Россия расширила запрет на ввоз некоторых украинских товаров. По его словам, российская сторона вынуждена защищать свои интересы и принимать ответные меры.

Напомним, 10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в Украину. Изначально запрет на российские товары был введен с 10 января 2016 года. В конце 2019 года правительство продлило его до 31 декабря 2019 года.

Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.

При этом 29 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины или перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания.

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