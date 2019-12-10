Россия заявила о газовых переговорах с Украиной без Еврокомиссии

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Российский "Газпром" настроен продолжать переговоры о транзите газа через Украину в двухстороннем формате – без участия Еврокомисии (ЕК). Об этом сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер после переговоров по газу в "нормандском формате".

"Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни", – сказал Миллер.

Трехсторонние переговоры о транзите в формате Украина – Россия – Еврокомиссия ведутся с 2018 года. При этом Украина и Европа выступают с единой позицией, которая часто не устраивает "Газпром". Участие ЕК в переговорах обусловлено тем, что Евросоюз является потребителем газа, который Россия транзитирует по территории Украины.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что переговоры о транзите российского газа продолжатся, однако при этом не исключен вариант "газовой войны". Глава правительства напомнил, что Украине нужен долгосрочный контракт на транзит газа. Кроме того, он заверил, что Киев не станет отказываться от судебных претензий к российскому "Газпрому".

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Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине, с которыми "Нафтогаз" не согласен.

В рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Видео: Громадське телебачення

Ранее присутствовавший на переговорах в Париже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, грозит ли Украине очередная газовая война по сценарию тех, что устраивала Россия в 2006 и 2009 годах.

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