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Россиянам разрешат выезжать в Беларусь, но с двумя условиями

2 мая, 15:38

Виктория Подолянец

Россияне смогут пересечь границу с Беларусью

В России, где граждане повсеместно жалуются на меры, применяемые из-за пандемии, изменили правила выезда в Беларусь, которая не вводила никаких ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщили российские СМИ.

В распоряжение российского правительства от 27 марта были внесены корректировки, позволяющие россиянами пересечь границу, если у них имеются документы, подтверждающие право постоянного проживания в соседней стране.

"Согласно нововведениям, временные ограничения движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы не применяются в отношении граждан Российской Федерации, имеющих также иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве", – говорится в распоряжении правительства РФ, вышедшего 29 апреля.

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Воспользоваться такой возможностью можно будет только один раз, о чем особенно предупреждает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.

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Напомним, в России за последние сутки, 1 мая, зарегистрировали 9623 новых случая заражения коронавирусом нового типа.

Также мы рассказывали, что во время всеобщего режима самоизоляции, который действует в Москве с 30 марта, жителям российской столицы предложили получать специальный пропуск, чтобы выйти из дома.

В России прошла многолюдная акция протеста против ограничений, введенных на фоне эпидемии. Жители Северной Осетии потребовали у властей отменить "коронавирусные" ограничения.

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