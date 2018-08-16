Россияне остановили перевозки в порты Украины из-за санкций – СМИ

Российские судовладельцы приостановили грузовые перевозки на Украину после того, как нефтяной танкер "Механик Погодин" под флагом России был задержан в порту Херсона. Об этом сообщили источники в отрасли, передает агентство Reuters.

Данные системы слежения за судами в терминале Reuters показывают, что некоторые российские суда, владельцы которых не находятся под санкциями, по-прежнему следуют в украинские порты. Однако источники сообщают, что ряд судовладельцев, даже если они не находятся под санкциями, приостанавливает перевозки в Украину из-за боязни потерять груз.

"Мы не поедем в Украину, мы приостановили перевозки на данный момент. Если понадобится, мы будем искать другие направления [для грузоперевозок]", - сказал один из источников в судоходной отрасли.

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В период летней речной навигации российские суда обычно перевозят нефтепродукты из Туркменистана, частично по российским внутренним водным путям, следуя затем через Азовское море в украинские порты "Одесса", "Херсон" и "Николаев". Российские суда также перевозят экспортируемое из Украины подсолнечное масло, и эти операции также были приостановлены, сообщают источники.

"Никто не хочет, чтобы их судно застряло с оплаченным грузом", – сказал другой источник в российской судоходной компании.

Напомним, российский нефтетанкер "Механик Погодин" пришвартовался в порту Херсона 10 августа. В СБУ сообщили, что танкер был задержан, потому что его владелец находится в санкционном списке Киева. "Механик Погодин" принадлежит "ВЭБ-Лизингу", входящему в группу Внешэкономбанка. "ВЭБ-Лизинг" в мае-2018 был включен в список российских компаний, попадающих под санкции.

Это уже второе российское судно, задержанное украинскими властями. 25 марта береговая охрана Украины задержала российское рыболовное судно "Норд" в Азовском море. Экипаж "Норда" до этого заходил на оккупированную территорию. Экипаж был освобожден, но судно все еще содержится под стражей.