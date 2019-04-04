Россияне заметили, что аннексия Крыма ухудшила их уровень жизни – опрос

При этом большинство опрошенных граждан РФ продолжают поддерживать аннексию полуострова

Фото: Getty Images

Россияне заметили, что аннексия Крыма ухудшила их уровень жизни – опрос //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f61/d25/5c8f61d25e0ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f61/d25/5c8f61d25e0ac.jpg 2019-04-04T13:42:00+03:00 Экономика При этом большинство опрошенных граждан РФ продолжают поддерживать аннексию полуострова

Большинство опрошенных россиян поддерживают аннексию Крыма, но признают, что действия Москвы ухудшили экономику страны, уровень жизни и отношения с США.

Об этом говорится в результатах опроса российской исследовательской организации "Левада-Центр", который опубликован на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам.

Большинство опрошенных (62%) продолжают поддерживать аннексию Крыма, а 46% считают, что временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (т.н. "ДНР" и "ЛНР") должны стать "независимыми".

При этом 58% уверены, что действия Москвы ухудшили экономику России, 64% – уровень жизни, а 78% – отношения с США.

Большинство опрошенных считают, что аннексия Крыма принесла больше пользы, чем вреда, однако за последний год их процент уменьшился: с 70% (март-2018) до 62% (март-2019).

На сайте также размещена инфографика, на которой указаны результаты аналогичного опроса в разные периоды, начиная с марта 2015 года:

Опрос в России был проведен в феврале 2019 года. Опрошены 1613 человек от 18 лет в восьми федеральных округах. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта.

Напомним, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. Ранее "Сегодня" выяснили, удалось ли Украине что-то компенсировать за счет оккупанта:

В конце февраля 2019 года в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

Согласно исследованию британского аналитика Скотта Джонсона, за пять лет оккупации Крыма экономика России потеряла 150 млрд долларов, или 10% по сравнению в 2013 годом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Россияне заметили, что аннексия Крыма ухудшила их уровень жизни – опрос". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.