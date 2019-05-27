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Российская корпорация подала в суд на "Антонов"

27 мая, 16:24

Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая

Фото: Антонов (архив)
Фото: Антонов (архив).

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), объединяющая крупнейшие авиастроительные предприятия России, подала в суд на украинский государственный авиационный концерн  "Антонов". Об этом говорится в судебных материалах.

Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая.

В качестве третьих лиц выступают Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по Москве и "ОАК-Антонов" – совместное предприятие (СП) ОАК и "Антонова".

Напомним, cоглашение о создании "ОАК-Антонов" было подписано в 2010 году. Отмечалось, что новая компания займется расширением совместного производства и поставок в эксплуатацию самолета Ан-148 и его модификаций, производством самолетов семейства Ан-124 и самолетов семейства Ан-140, разработкой и проведением совместной маркетинговой политики как на внутренних рынках, так и в мире.

В 2011 году компания приступила к работе, а в 2015 году правительство Украины распорядилось о выходе "Антонова" из капитала совместного предприятия.

В феврале 2019 года в ОАК сообщили, что СП будет ликвидировано, так как "представители украинской стороны длительное время не принимают участия в его деятельности".

Ранее "Сегодня" показали, как Ан-132D выполнил трюки высшего пилотажа:

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Тег Россия, суд, Антонов, ОАК

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Интерфакс

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