Российская корпорация подала в суд на "Антонов"
Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), объединяющая крупнейшие авиастроительные предприятия России, подала в суд на украинский государственный авиационный концерн "Антонов". Об этом говорится в судебных материалах.
Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая.
В качестве третьих лиц выступают Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по Москве и "ОАК-Антонов" – совместное предприятие (СП) ОАК и "Антонова".
Напомним, cоглашение о создании "ОАК-Антонов" было подписано в 2010 году. Отмечалось, что новая компания займется расширением совместного производства и поставок в эксплуатацию самолета Ан-148 и его модификаций, производством самолетов семейства Ан-124 и самолетов семейства Ан-140, разработкой и проведением совместной маркетинговой политики как на внутренних рынках, так и в мире.
В 2011 году компания приступила к работе, а в 2015 году правительство Украины распорядилось о выходе "Антонова" из капитала совместного предприятия.
В феврале 2019 года в ОАК сообщили, что СП будет ликвидировано, так как "представители украинской стороны длительное время не принимают участия в его деятельности".
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