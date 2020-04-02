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Российская нефть опять упала в цене: назван критический уровень

2 апреля, 19:06

Виктория Подолянец

Что может резко сократить нефтегазовые доходы России

Стоимость нефти Urals в Северо-Западной Европе в среду снизилась в абсолютном исчислении еще на 2,25 доллара за баррель, достигнув минимального уровня с марта 1999 года в 10,54 доллара за баррель. Об этом сообщает УНН.

Стоимость партий Urals с поставкой в ​​Средиземноморье также упала до минимального значения с весны 1999 года – до 12,79 доллара за баррель.

По оценкам российских СМИ, стоимость Urals ниже 15 долларов критична для российского бюджета, поскольку это резко сокращает нефтегазовые доходы. При расчете бюджета на 2020 год правительство закладывало цену отсечения нефти в 42,4 доллара за баррель Urals. При цене нефти около 35 долларов за баррель рост ВВП по итогам 2020 года будет нулевым, также возможна рецессия.

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По итогам марта среднее значение котировки российской нефти — положительное. Однако поставщики опасаются, что если такие цены, как сейчас, продержатся долго, доходность от продаж черного золота упадет до нуля или даже до отрицательных значений. Ведь затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и тому подобные расходы могут превысить цену самой нефти.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 30 марта 2020 года впервые за 20 лет российская нефть опустилась до невероятно низких значений – до 16,2 доллара за баррель.

Напомним, что фактором удешевления нефти называют охватившую мир пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

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