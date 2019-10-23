Российские киловатты могут помешать евроинтеграции Украины – эксперты

Аналитики обращают внимание на то, что Киев может стать энергетически зависимым от Москвы

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Вместо газовой иглы – петля электропровода. Так украинские эксперты называют ситуацию, обсуждая возобновление поставок электроэнергии из России.

Уже почти четыре года как Украина напрямую не покупает российского голубого топлива. Однако сейчас, как твердят аналитики, Украину "подсаживают" на дешевую российскую электроэнергию, импорт которой три недели назад возобновили в Украине.

Журналисты "Сегодня" выяснили, что киловатты из России могут не только уничтожить отечественную энергетику, но и повредить дальнейшей интеграции Украины в Евросоюз.

Собственные корреспонденты "Сегодня" в Бельгии встретились жительницей этой страны Еленой Ефименко. Раньше она была жительницей Днепра. В Бельгии проживает уже 19 лет. Едва ли не первое, что ее поразило после переезда – свет в Европе есть всегда, аварии – редкость, о скачках напряжения, из-за которых горит техника, и речи не идет. Поставщика электроэнергии люди выбирают так же легко, как и мобильного оператора – того, который выгоднее.

"Сегодняшний поставщик более выгодное предложение дает, более дешевое. Скажем, у нас двойной тариф, ночью платим дешевле. Мы стираем только ночью, после 22 часов, и в субботу-воскресенье у нас целый день – один тариф", – говорит жительница Бельгии Елена Ефименко.

Подобные удобства должны получить и те, кто живет в Украине. И способствовать этому, по словам специалистов, должно полное объединение нашей энергосети с европейской, запланированное на 2023 год. Это -обязательное условие евроинтеграции. Пока с ЕС соединен только Бурштынский энергоостров, откуда электричество идет только в часть Западной Украины. Когда же наступит объединение, в Украину придут иностранные энергокомпании, которые из-за конкуренции будут "подталкивать" отечественные компании лучше работать.

"Потребители смогут получить более качественную и более дешевую электроэнергию, а производители смогут продавать свою электрическую энергию не только в Украине, но и в Европе", – говорит президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

До этого срока Украина должна отключится от энергосистемы постсоветских стран. Но пока на это нет ни намека, говорят аналитики. Наоборот, по словам экспертов, благодаря поправке в законопроект, которую специалисты уже назвали "поправкой Геруса", Украина три недели назад возобновила импорт электроэнергии из России.

"То, что сделал председатель комитета по энергетике господин Герус – он подсунул свинью своей же команде, он открыл импорт электроэнергии из России и Белоруссии и ввел дальше в заблуждение президента, а тот подписал соответствующие изменения", – заявляет президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Закон изменили в интересах конкретного человека, утверждают эксперты.

"Мы, конечно, видим, чьи интересы... Мы видим именно компании господина Коломойского, они же и начали закупать эту дешевую электроэнергию из Российской Федерации", – говорит народный депутат Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция партии "Европейская солидарность").

Новыми поправками Андрей Герус хочет замаскировать импорт российской энергии под якобы белорусскую, объясняют специалисты. И задаются вопросом – кто же поверит, что в Украину будут поставлять белорусские киловатты? Ведь в самой Республике, мол, – дефицит электроэнергии. Поэтому, твердят эксперты, Киев рискует: Кремль сначала предложит свет подешевле, а дальше – затянет электрическую петлю.

"Для России энергоресурсы – это всегда политика. Они, конечно, сейчас предложат дешевле, чтоб у нас закрывались ТЭС, закрывались шахты, упало производство на атомных электростанциях и потом, когда мы свое производство сведем вниз, они запросто "выкатят" цену повыше или просто нас отключат", – объясняет политолог Кирилл Сазонов.

В Европейском энергосоюзе происходящее считают недопустимым, и призывают отозвать поправки, так как они нарушают соглашение о ассоциации с ЕС, ставят крест на цивилизованной энергетической интеграции, а еще – противоречат принципам европейского права.

"Мы с коллегами разработали законопроект, он очень короткий. Он предполагает, что мы можем торговать электроэнергией только со странами-участницами Энергетического сообщества, это прежде всего Евросоюз", – объясняет народный депутат Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция партии "Европейская солидарность").

Только так возможно полное объединение энергосети Украины и ЕС, убеждены аналитики. Благодаря этому объединению страна получит возможность больше продавать собственной энергии за границу, больше зарабатывать на транзите импортных киловатт и сможет привлечь многомиллиардные инвестиции из Европы на модернизацию собственной энергосети, которая износилась более чем на 80%.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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