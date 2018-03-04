Представитель "Газпрома" Куприянов уточнил, что поставки не прекратятся до утряски всех юридических деталей. Очевидно, угроза штрафных санкций за срыв контрактов, в том числе с Европой, охладила пыл газовых шантажистов. А еще чуть позже российские СМИ сообщили, что Москва признала долг перед Украиной. Очевидно, Кремль готовится к игре вдолгую. В ответ на снижение давления в трубе Киеву пришлось прибегнуть к всеукраинскому флешмобу "Прикрути". Чтобы сэкономить газ в конце отопительного сезона.

Как бы там ни было, но теперь, после всех взаимозачетов, "Газпром" должен будет отсчитать Нафтогазу 2,5 миллиарда долларов. И следующий вопрос – как грамотно распорядиться этими деньгами?

"Решение Стокгольмского арбитража чрезвычайно важно, потому что это очередная демонстрация невыгодности газовых условий, которые были подписаны в 2009 году. А ключевое – это возможность снизить людям тарифы. 2.5 миллиарда долларов должны пойти на энергомодернизации, масштабные программы замены окон, котлов, котельных, дверей, теплотрасс. Нет никаких оснований для повышения цены на газ, наоборот после решения арбитража – это прямая дорога к снижению вдвое цены на газ и снижение вдвое цены на коммуналку", – отметил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.