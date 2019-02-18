Российский банк заморозил счета главной нефтяной компании Венесуэлы – СМИ

Газпром уже несколько лет вел счета PDVSA, но испугался санкций США

Фото: unsplash.com / lewis pratt.

Российский банк заморозил счета главной нефтяной компании Венесуэлы – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/939/c24/5c5939c24db67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/939/c24/5c5939c24db67.jpg 2019-02-18T14:06:00+02:00 Экономика Газпром уже несколько лет вел счета PDVSA, но испугался санкций США

Российский Газпромбанк заморозил счета венесуэльского государственного нефтяного концерна Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), против которого ввели санкции США. Об этом со ссылкой на источники в банке сообщил Reuters.

"Счета PDVSA в настоящее время заморожены. Как вы понимаете, операции по ним нельзя проводить", – отметил источник агентства.

Отмечается, что этим шагом Газпромбанк намерен минимизировать риск попасть под санкции США.

Российский банк уже несколько лет ведет счета PDVSA. В 2013 году венесуэльский концерн объявил, что подписал соглашение с Газпромбанком на 1 млрд долларов, которые будут направлены на финансирование совместного предприятия Petrozamora. По сообщениям источника агентства, счета Petrozamora также были заморожены.

США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании 28 января. В связи с ними, активы PDVSA на 7 млрд долларов оказались заблокированными. Целью санкций является "изменение поведения" власти Венесуэлы, заявил глава Минфина США.

Считается, что Petróleos de Venezuela является главным источником финансовых поступлений режима Николаса Мадуро, в то время как США и Европарламент поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо, признав его и.о. президента Венесуэлы.

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