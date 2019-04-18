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"Российский газ – это деньги на оружие для Путина": в Польше жестко раскритиковали "Северный поток – 2"

Сегодня, 11:57

Моравецкий считает, что некоторые страны Запада игнорируют опасность

Фото: AFP

Газопровод "Северный поток – 2", решение по которому принял Совет ЕС, по сути, является финансированием военного потенциала России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Укринформ.

"Германия строит второй газопровод из России, "Северный поток – 2". На самом деле, это просто финансирование оружия для мистера Путина. Платить за российский газ – это платить за российское оружие", - отметил Моравецкий.

Он также добавил, что есть существенное расхождение между осознанием российской угрозы в Восточной и Западной Европе. И хотя российская агрессия в Украине несколько изменила отношение к Кремлю в западноевропейских столицах, некоторые страны все равно игнорируют вызовы безопасности со стороны России.

Напомним, 18 марта профильный комитет Европарламента одобрил поправки в Газовую директиву. 4 апреля эти изменения утвердил и сам Европарламент, а 15 апреля окончательно утвердил Совет ЕС. Все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку модифицированная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока - 2".

В Газовой директиве говорится, что оператором "Северного потока – 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков. При этом в итоговом тексте указано, что решение о предоставлении "Северному потоку – 2" исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с ЕК.

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель ранее сообщила, что, несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция недопустима. И строительство "Северного потока – 2" очень важно для Германии:

Более подробно о новых поправках в Газовую директиву можно почитать в материале "Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве".

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Тег газ, Путин, российское оружие, Моравецкий, Северный поток 2

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