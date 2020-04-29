Российский "Газпром" еженедельно пересчитывает свой бюджет из-за цен на газ: стабильности нет

В Европе падают цены на газ, а поставки на внутренний рынок России значительно сокращаются

Пока Украина заключает с европейскими компаниями новые соглашения на рынке газа, в России ищут удобную статистику, чтобы показать свои "успехи".

Так, один из чиновников "Газпрома" заявил, что в последние два года в условиях теплой зимы средние цены газа из РФ оказались более устойчивыми по сравнению с ценами на сжиженный газ из США. В российской компании заявляют, что 133 доллара за тысячу кубометров – это приемлемая цена на газ в 2020 году, хотя совсем недавно россияне запрашивали за свой ресурс 400 долларов за тысячу кубометров.

Так, начальник финансово-экономического департамента российского "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что снижение цен на природный газ в Европе из-за аномально теплых зим способствует вытеснению американского сжиженного газа (СПГ, LNG) на другие рынки.

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Он утверждает, что две аномально теплые зимы подряд оказали давление на стоимость газа в Европе.

"При этом средняя цена по портфелю "Газпрома" показала более устойчивую динамику по сравнению со спотовыми ценами в европейских хабах", – сказал Иванников.

Сотрудник "Газпрома" добавил, что в 2019 году компания поставила на зарубежные рынки 199,3 млрд кубометров газа.

"Снижение цен на газ имеет и положительную сторону. Оно поддерживает переход с угля на газ в генерации и стимулирует спрос в промышленности, а также способствует вытеснению американского СПГ на более маржинальные рынки", – отметил представитель "Газпрома".

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"Газпром" рассчитывает бюджет на текущий год, исходя из ожиданий экспорта в Европу 166,6 млрд кубометров газа при цене 133 долларов за тысячу кубометров, сообщил Иванников, упустив тот факт, что недавно компания оперировала гораздо более высокими ценами на газ.

"Сегодня мы находимся в следующих сценарных предпосылках, из которых считаем бюджет текущего года. Объемные показатели по экспорту у нас находятся на уровне 166,6 млрд кубометров, ценовой среднегодовой показатель – 133 долларов за тыс. кубометров", – сказал он.

В тренде Курс доллара в Украине опустился ниже психологической отметки

Правда, Иванников уточнил, что компания еженедельно производит пересчет бюджета.

При этом поставки "Газпрома" на внутренний рынок в первом квартале 2020 года упали на около 9% в годовом выражении.

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"Если рассматривать дальше на 2020 год, то мы ожидаем выправление ситуации, и падение будет как минимум в два раза меньше – около 5%", – надеется начальник управления департамента "Газпрома" Андрей Чебаненко.

Напомним, польское правительство сообщило, что планирует арестовать европейские активы "Газпрома" в качестве компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG. В Польше утверждают, что российский поставщик должен компенсировать 1,5 млрд долларов, которые были присуждены в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ.

Более того, польские власти в конце 2022 года собираются вообще расторгнуть контракт с российским "Газпромом" на поставку 10 млрд куб. м газа в год.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что правительства США и Украины договорились о поставках в нашу страну сжиженного газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ.

Напомним, в марте 2020 года Болгария также планировала обратиться в Еврокомиссию с жалобой на "Газпром". Речь шла о нарушении "Газпромом" обязательств по корректировке цен на российский газ в соответствии со среднерыночными ценами в ЕС. Расследование по этому вопросу длилось семь лет и закончилось без штрафа, но с важными условиями: российская компания должна была снизить цены и прекратить действия по ограничению конкуренции на восточноевропейском рынке.

В итоге, чтобы замять скандал, Россия сделала Болгарии существенную скидку на газ – ее размер составил 40%. В противном случае "Газпрому" грозили бы огромные штрафы и санкции.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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