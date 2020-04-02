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Российский "Газпром" стремительно теряет добычу газа

2 апреля, 15:54

Ксения Капустинская

После рекордов 2019 года группа компаний столкнулась с трудностями

Добыча газа российским "Газпромом" падает. Так, в январе 2020 года она снизилась на 6,5%, в феврале – на 5,3%, а в марте – уже на 18% по сравнению с теми же периодами 2019 года. Всего группа компаний в марте добыла 38,3 млрд куб. м после 46,68 млрд куб. м годом ранее. Снижение добычи объясняется теплой погодой и, соотвественно, низким спросом на газ.

Показатели в этом году также ниже, чем в марта-2018 (46,52 млрд кубометров) и близки к результату марта-2017 (38,46 млрд куб. м). За первый квартал 2020 года добыча "Газпрома" снизилась по отношению к январю-марту 2019 года уже на 13,7 млрд куб. м.

При этом в 2019 году "Газпром" сумел добыть 500,1 млрд куб. м газа, преодолев полутрилионный рубеж после семилетнего перерыва. Однако результаты первого квартала 2020 года, теплая зима в период восстановления запасов в хранилищах, "карантин" экономики Европы и России из-за коронавируса снова отбрасывают добычу "Газпрома" в зону четырех сотен миллиардов кубометров.

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Напомним, через Украину "Газпром" прокачал в марте 4,634 млрд куб. м после 3,93 млрд куб. м в феврале. Среднесуточный транзит вырос до 149,5 млн куб. м с 135,5 млн куб. м в январе.

В тренде
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Контракт на транзит на 2020 год предусматривает прокачку 65 млрд куб. м, что в пересчете на сутки составляет 178 млн куб. м. Но на европейский рынок продолжают давить запасы газа в подземных хранилищах. Владельцы спешат "поднять" их наверх, пока продолжается сезон отбора. Это уже обвалило спотовые цены на газ в Европе до 70 долларов за тысячу куб. м.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил американцев добывать газ и нефть в Украине:

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Источник: Интерфакс

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