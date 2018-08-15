Российский "Газпром" заявил о резком финансовом взлете

Чистая прибыль "Газпрома" по российским стандартам за первое полугодие 2018 года выросла в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 284,093 млрд рублей. Об этом сообщил сам "Газпром" в ежеквартальном отчете.

Этот показатель является максимальным для полугодовой прибыли компании за последние 6 лет — с 2012 года, когда было заработано 382 млрд рублей. В 2017 году прибыль "Газпрома" за первое полугодие упала в 11 раз, составив 17,4 миллиарда рублей.

Выручка "Газпрома", как следует из документа, выросла на 18% — до 2,473 трлн рублей — на фоне увеличения выручки от продажи газа на 22%. На российском рынке выручка от продажи газа увеличилась на 10% за счет увеличения на 6% объемов реализации газа и цены. По странам дальнего зарубежья выручка увеличилась на треть за счет роста объемов продаж газа 6,5% и средней расчетной цены продажи газа.

Помимо роста выручки на подъем чистой прибыли повлияло сокращение отрицательного сальдо прочих доходов и прочих расходов, отмечают в "Газпроме".

Напомним, как ранее сообщали СМИ, украинский "Нафтогаз" по прибыли почти догнал "Газпром". Так, по данным источников в правительстве, "Нафтогаз" по итогам 2017 года получил чистую прибыль в размере 39,33 млрд грн, что по тогдашнему курсу равнялось примерно 1,5 млрд долларов. "Газпром" же отчитался о прибыли за 2017 год в 100,3 млрд рублей – около 1,63 млрд долларов.