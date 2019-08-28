Российский госбанк заявил, что Украине запретили продавать акции его "дочки"

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции Проминвестбанка (ПИБ), дочернего банка российской госкорпорации ВЭБ, и обязал возместить ей понесенные арбитражные расходы. Об этом сообщили в госкорпорации.
Решение принято в ходе рассмотрения инвестиционного спора между Украиной и ВЭБом.
"После серии экстренных слушаний и обмена состязательных позиций с украинской стороной английский юрист… удовлетворил все требования ВЭБа, запретил Украине продавать акции ПИБа, а также обязал Украину возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", – сообщил представитель ВЭБа.
Новости "Сегодня" писали, что в июне 2019 года ВЭБ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск против Украины. Причиной такого шага стали санкции Украины против Проминвестбанка.
Напомним, в марте 2017 года во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны и указа президента Национальный банк Украины ввел санкции против "дочек" российских банков с государственным капиталом. Среди них был и Проминвестбанк.
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В 2018 году Апелляционный суд Киева наложил арест на акции этих "дочек". Им запретили проводить ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также любые действия, направленные на отчуждение движимого и недвижимого имущества.
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