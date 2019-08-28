Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
27,94

Российский госбанк заявил, что Украине запретили продавать акции его "дочки"

28 августа, 19:04

По данным ВЭБ, решение вынес Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма

/ Фото: Flickr

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции Проминвестбанка (ПИБ), дочернего банка российской госкорпорации ВЭБ, и обязал возместить ей понесенные арбитражные расходы. Об этом сообщили в госкорпорации.

Решение принято в ходе рассмотрения инвестиционного спора между Украиной и ВЭБом.

"После серии экстренных слушаний и обмена состязательных позиций с украинской стороной английский юрист… удовлетворил все требования ВЭБа, запретил Украине продавать акции ПИБа, а также обязал Украину возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", – сообщил представитель ВЭБа.

Реклама

Новости "Сегодня" писали, что в июне 2019 года ВЭБ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск против Украины. Причиной такого шага стали санкции Украины против Проминвестбанка.

Напомним, в марте 2017 года во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны и указа президента Национальный банк Украины ввел санкции против "дочек" российских банков с государственным капиталом. Среди них был и Проминвестбанк.

В тренде
Семь разрушенных квартир из-за ремонта в парикмахерской: что нужно знать о трагедии в Дрогобыче
Фото: facebook.com/MNSLVIV

В 2018 году Апелляционный суд Киева наложил арест на акции этих "дочек". Им запретили проводить ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также любые действия, направленные на отчуждение движимого и недвижимого имущества.

Ранее Япония напомнила России, что Крым – это территория Украины. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия банки Проминвестбанк санкции арбитраж российские банки ВЭБ

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кабмине озвучили
В Кабмине озвучили "планку" минимальной зарплаты на 2020 годЭкономика
В Украине резко просели рекордные цены на картошку
В Украине резко просели рекордные цены на картошкуЭкономика
Газ на зиму по летней цене: в
Газ на зиму по летней цене: в "Нафтогазе" объяснили, для кого ввели новую услугуЭкономика
Пиковые выплаты Украины по внешнему долгу: названа угроза
Пиковые выплаты Украины по внешнему долгу: названа угрозаЭкономика
"Золотая" картошка: будут ли падать ценыЭкономика
Доллар и евро в Украине повернули в гору после падения
Доллар и евро в Украине повернули в гору после паденияФинансы

Новости партнеров

Loading...