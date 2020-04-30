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Российский рубль сдал позиции перед майскими праздниками

30 апреля, 22:01

Виктория Подолянец

Ранее ряд авторитетных экспертных организаций заявили о том, что экономику России ожидают крупные проблемы

Российский рубль существенно усилил темпы падения перед майскими праздниками.

Вечером 30 апреля курс доллара составил 74,35 рубля за один доллар, что на 1,34 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 72,61 рубля за доллар, минимальной отметки с 9 апреля.

Евро стоил 79,64 рубля за один евро, подорожав на 1,87 рубля. Ранее евро опускался до 79,01 рубля за один евро, минимальной отметки с 6 марта.

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Российские эксперты полагают, что рубль заметно усилил темпы снижения к доллару и евро в условиях выхода инвесторов из рублевых активов перед длительными праздничными выходными. Снижению валют emerging markets способствуют также результаты заседания Европейского центрального банка и слабые данные макроэкономической статистики в США.

В тренде
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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 18 марта 2020 года из-за коронавируса доллар в России побил рекорд за четыре года.

А в Deutsche Bank подсчитали, что если упавшая цена на нефть задержится на уровне 15 долларов за баррель, то у России хватит средств Фонда национального благосостояния только на два года. Деньги из этого фонда используются для замещения доходов российского бюджета.

Напомним, российская экономика страдает из-за резкого падения цен на нефть. Стоимость черного золота, в свою очередь, падает из-за ожиданий инвесторов, что спрос на нефть резко просядет на фоне ограничений, которые вводятся из-за распространения коронавируса. Напомним, ранее стоимость нефти обрушилась до небывалых показателей:

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Источник: Интерфакс

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