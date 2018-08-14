Российский закон "аннулировал" украинские лицензии на недра в Крыму

Сегодня, 12:24

РФ незаконно пользуется подземными богатствами Украины на аннексированном полуострове

Фото: &quot;Сегодня&quot; / И. Серов
Фото: "Сегодня" / И. Серов

За время аннексии Крыма Россия незаконно добыла из украинских месторождений газа около 7,2 млрд куб. м газа. При этом теперь в РФ начал действовать закон, признающий недействительными лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные до аннексии полуострова. Так, согласно этому закону "украинские лицензии аннулируются с 1 октября 2015 года", пишет "Крым. Реалии".

Закон устанавливает, что право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр. Правительство России будет принимать решения о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей.

После аннексии полуострова Россия захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря. Еще в 2014 году оккупационные "власти" Крыма заявили о так называемой "национализации" "Черноморнефтегаза". В Минэнергетики Украины тогда подчеркнули, что юридически "Черноморнефтегаз" в Крыму принадлежит только Украине. Однако фактически компания "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (например, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство – чтобы защитить свои прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.  Размер компенсации от России за нарушение морского права в отношении Украины,пока не известен, его определит Международный трибунал ООН, но министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что "сумма будет значительной".

Президент Петр Порошенко 19 февраля 2018 года подписал распоряжение о представительстве Украины в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде в Гааге о нарушении Конвенции ООН по морскому праву:

Ранее также сообщалось, что Россия добывает газ в акватории, которая является экономической зоной Украины

В марте 2014 года после введения войск в Крым Россия организовала там псевдореферендум, после чего в нарушение международных норм аннексировала полуостров. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

В ответ на такое нарушение норм международного права международное сообщество ввело санкции против Москвы. Санкции были расширены после того, как Россия начала агрессию на Донбассе. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". 
закон, газ, нефть, Россия, Крым, лицензия, лицензии, аннексия, аннексия Крыма, добыча газа, недра, добыча нефти

Вы сейчас просматриваете новость "Российский закон "аннулировал" украинские лицензии на недра в Крыму". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Владимир Гройсман. Фото: Facebook

В Украине введут электронные аукционы разрешений на пользование недрами

21 Июля, 21:39

По словам главы украинского правительства, проект упростит подготовку торгов и увеличит количество участников  

Украина

Фото: Телеканал 24

Давление Кремля в Азовском море: Жебривский назвал цели Путина

Сегодня, 12:21

По мнению экс-главы Донецкой ВГА, хозяин Кремля надеется получить воду для Крыма
Загрузка...
Загрузка...