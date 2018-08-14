Российский закон "аннулировал" украинские лицензии на недра в Крыму

За время аннексии Крыма Россия незаконно добыла из украинских месторождений газа около 7,2 млрд куб. м газа. При этом теперь в РФ начал действовать закон, признающий недействительными лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные до аннексии полуострова. Так, согласно этому закону "украинские лицензии аннулируются с 1 октября 2015 года", пишет "Крым. Реалии".

Закон устанавливает, что право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр. Правительство России будет принимать решения о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей.

После аннексии полуострова Россия захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря. Еще в 2014 году оккупационные "власти" Крыма заявили о так называемой "национализации" "Черноморнефтегаза". В Минэнергетики Украины тогда подчеркнули, что юридически "Черноморнефтегаз" в Крыму принадлежит только Украине. Однако фактически компания "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (например, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство – чтобы защитить свои прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Размер компенсации от России за нарушение морского права в отношении Украины,пока не известен, его определит Международный трибунал ООН, но министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что "сумма будет значительной".

Президент Петр Порошенко 19 февраля 2018 года подписал распоряжение о представительстве Украины в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде в Гааге о нарушении Конвенции ООН по морскому праву:

Ранее также сообщалось, что Россия добывает газ в акватории, которая является экономической зоной Украины.

В марте 2014 года после введения войск в Крым Россия организовала там псевдореферендум, после чего в нарушение международных норм аннексировала полуостров. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

В ответ на такое нарушение норм международного права международное сообщество ввело санкции против Москвы. Санкции были расширены после того, как Россия начала агрессию на Донбассе. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".