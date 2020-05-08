Российской экономике прочат глубокое падение

В то время, как Евросоюзу прогнозируют рецессию исторического размаха, оценки экономического ущерба для России тоже оказались неутешительными. Центробанк РФ подтвердил, что итоги апреля подтверждают прогноз о падении ВВП России на 8% во втором квартале 2020 года.

"Данные опережающих индикаторов по итогам апреля согласуются с нашим прогнозом падения ВВП во втором квартале на 8% год к году", – сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

При этом, по словам Набиуллиной, немалую роль в этом играет обвал мировых цен на нефть.

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"Нефтяная отрасль – одна из ключевых отраслей в нашей экономике. Наши предварительные оценки показывают, что вклад замедления добычи нефти в снижение ВВП может составить до 1 процентного пункта. Это без учета влияния на смежные отрасли", – сказала она.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и ухудшили прогноз глобального ВВП в 2020 году. Теперь МВФ ожидает, что мировая экономика сократится на 3%.

К слову, в Национальном банке Украины (НБУ) считают, что нашу экономику ждет падение на 11% за квартал. При этом НБУ не намерен включат печатный станок, чтобы закрыть "дыры" в бюджете:

Видео: НБУ

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