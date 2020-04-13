Рост безработицы: количество обращений в службы занятости за неделю резко выросло

На прошлой неделе статус безработного получали около 7 тыс. граждан в день. Всем им власть пообещала социальную поддержку из-за вынужденного карантина

Число безработных украинцев, которым на время карантина пообещали социальные выплаты, выросло за неделю на 36,2 тыс. – до 387,5 тыс. лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы занятости.

"По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. лиц, что на 70 тыс., или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года", – заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

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В среднем на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тыс. граждан в день, свидетельствуют данные службы.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что карантин в Украине серьезно ударил по бизнесу и по рынку труда. И это неудивительно. Ведь множество предприятий, фирм и компаний были вынуждены приостановить свою деятельность, отправив сотрудников в неоплачиваемые отпуска или существенно сократив штат. Ранее мы уже рассказывали, что временно приостановили свою деятельность 29% компаний в Украине, при этом еще 6% полностью закрыли свой бизнес.

Напомним, Кабинет министров Украины ожидает падения ВВП, роста безработицы и девальвации гривни. Об этом говорится в законопроекте об изменениях госбюджета на 2020 год, опубликованном на сайте украинского парламента. Уровень безработицы составит 9,4% против прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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