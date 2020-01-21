За три года количество зарегистрированных безработных снизилось на 150 тысяч – Минэкономики

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В Минэкономике утверждают, что рост количества зарегистрированных безработных в декабре по сравнению с ноябрем на 17%, который зафиксировала Государственная служба статистики, является обычным сезонным явлением.

"В течение одного месяца, в декабре, наблюдалось увеличение количества официально зарегистрированных безработных. Рост этого показателя традиционно связан с сезонностью: люди, которые работают в секторе сельского хозяйства, по окончанию полевых работ временно становятся на учет в Государственную службу занятости до начала нового сезона", – пояснили в министерстве негативный показатель.

При этом в Минэкономике утверждают, что количество безработных в Украине снижается. Причем позитивная тенденция в сфере трудоустройства продолжается уже длительный период.

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Согласно среднегодовому показателю зарегистрированных в 2019 году безработных граждан стало более чем на 150 тысяч меньше. Так, в 2015 году их было 460,2 тысяч человек. А в 2019 году зарегистрированных безработных стало 306,8 тысяч.

За девять месяцев 2019 года уровень безработицы по сравнению с этим же периодом годом ранее снизился с 8,6% до 8,1%.

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"В целом позитивных результатов в сфере трудоустройства удалось достичь в первую очередь благодаря позитивной динамике развития экономики, а также работе в направлении трудоустройства молодежи и расширения услуг по профориентации", – говорят в Минэкономики.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с 1 декабря из-за роста прожиточного минимума увеличился и максимальный размер пособия по безработице в Киеве – до 8408 гривен.

К слову, в Минсоцполитики также подсчитали, что в Украине женщины получают заработную плату на 20% ниже, чем мужчины. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

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