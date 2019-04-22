Бензин и дизель подорожали: эксперт назвал причины

Рост стоимости топлива вызвало действие сразу нескольких факторов

Фото: Pixabay

За выходные 20-21 апреля, на которых состоялся второй тур выборов президента Украины, стоимость бензинов и дизельного топлива (ДТ) на АЗС страны выросла на 30-60 копеек за литр.

Это – результат действия сразу нескольких факторов, отметил в комментарии "Сегодня" эксперт консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

Во-первых, с конца марта прослеживался возрастающий тренд на оптовые цены на внешних рынках.

"Внешний рынок на протяжении апреля рос. Выросли котировки в Европе, на которые украинский рынок ориентируется. При относительно стабильной валюте оптовые цены за границей выросли за месяц на 10%", – отметил Сиренко.

Вторая группа факторов наверняка связана с выборами в стране, предполагает эксперт.

К тому же на ценники АЗС повлияло и "резкое ухудшение" качества нефти в нефтепроводе "Дружба", в связи с чем Беларусь решила временно ограничить экспорт нефтепродуктов, а государственная "Укртранснафта" усилила контроль за качеством российской нефти, считает Сиренко.

"С нефтепровода "Дружба" берут нефть белорусские заводы, которые занимают треть в украинском импорте… Возможно, резко поменяются каналы поставок", – отметил аналитик.

Эксперт добавил, что на Россию и Беларусь суммарно приходится около 60% рынка энергетического сырья, однако запасы на нефтебазах в Украине помогут избежать дефицита топлива до полной переориентации страны на поставщиков из других стран.

Напомним, ранее также Российская Федерация запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Согласно нововведению, с 1 июня вывоз в Украину нефти и нефтепродуктов возможен только на основании полученных разрешений.

Как мы уже писали, отраслевые эксперты спокойно восприняли решения российского правительства. Так, по словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, новые санкции РФ в отношении Украины и новый режим выдачи разрешений на экспорт российского дизельного топлива сжиженного газа приведут к тому, что в Украине будет независимый от РФ рынок со своей нефтепереработкой.

В комментарии "Сегодня" экономист Борис Кушнирук отметил, что нефть и нефтепродукты из РФ все равно могут попасть в Украину через другие страны, поэтому дефицит бензина нашей стране не грозит. Правда, в этом случае российская нефть в Украине будет продаваться с наценкой – из-за транспортировки через другие страны, добавил управляющий партнер Национальной антикризисной группы, эксперт Тарас Загородний.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Бензин и дизель подорожали: эксперт назвал причины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"