Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Бензин и дизель подорожали: эксперт назвал причины

Сегодня, 18:31

Рост стоимости топлива вызвало действие сразу нескольких факторов

Фото: Pixabay

За выходные 20-21 апреля, на которых состоялся второй тур выборов президента Украины, стоимость бензинов и дизельного топлива (ДТ) на АЗС страны выросла на 30-60 копеек за литр.

Это – результат действия сразу нескольких факторов, отметил в комментарии "Сегодня" эксперт консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

Во-первых, с конца марта прослеживался возрастающий тренд на оптовые цены на внешних рынках.

"Внешний рынок на протяжении апреля рос. Выросли котировки в Европе, на которые украинский рынок ориентируется. При относительно стабильной валюте оптовые цены за границей выросли за месяц на 10%", – отметил Сиренко.

Вторая группа факторов наверняка связана с выборами в стране, предполагает эксперт.

К тому же на ценники АЗС повлияло и "резкое ухудшение" качества нефти в нефтепроводе "Дружба", в связи с чем Беларусь решила временно ограничить экспорт нефтепродуктов, а государственная "Укртранснафта" усилила контроль за качеством российской нефти, считает Сиренко.

"С нефтепровода "Дружба" берут нефть белорусские заводы, которые занимают треть в украинском импорте… Возможно, резко поменяются каналы поставок", – отметил аналитик.

Эксперт добавил, что на Россию и Беларусь суммарно приходится около 60% рынка энергетического сырья, однако запасы на нефтебазах в Украине помогут избежать дефицита топлива до полной переориентации страны на поставщиков из других стран.

Напомним, ранее также Российская Федерация запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Согласно нововведению, с 1 июня вывоз в Украину нефти и нефтепродуктов возможен только на основании полученных разрешений.

Как мы уже писали, отраслевые эксперты спокойно восприняли решения российского правительства. Так, по словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, новые санкции РФ в отношении Украины и новый режим выдачи разрешений на экспорт российского дизельного топлива сжиженного газа приведут к тому, что в Украине будет независимый от РФ рынок со своей нефтепереработкой.

В комментарии "Сегодня" экономист Борис Кушнирук отметил, что нефть и нефтепродукты из РФ все равно могут попасть в Украину через другие страны, поэтому дефицит бензина нашей стране не грозит. Правда, в этом случае российская нефть в Украине будет продаваться с наценкой – из-за транспортировки через другие страны, добавил управляющий партнер Национальной антикризисной группы, эксперт Тарас Загородний.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нефть, бензин, дизель, АЗС, выборы президента, нефтепродукты, рост цен

Вы сейчас просматриваете новость " Бензин и дизель подорожали: эксперт назвал причины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы президента Украины: в ОБСЕ дали оценку

Сегодня, 15:38

Выборы в Украине были конкурентными, соответствовали фундаментальным стандартам волеизъявления

"Мы смогли сломать стереотипы": в ЦИК сделали заявление по выборам

Сегодня, 16:39

Официальный результат Центризбирком сможет объявить уже в пятницу

Цены на нефть взлетают: рынок ждет решения США

Сегодня, 15:24

США могут сегодня принять решение о возможности экспорта нефти из Ирана для ряда стран

США приняли важное решение по нефтяным санкциям против Ирана

Сегодня, 16:58

О решении Дональда Трампа сообщили в Белом доме

В команде Зеленского ответили на поздравление Януковича

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Умерла актриса Ирина Цывина – вдова Евгения Евстигнеева

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

6 полицейских дронов, которые могут разогнать толпу

Как стирать обувь в стиральной машине

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

Повторная пластика: 5 операций, которые приходится переделывать

"Расслабить и добить": журналист оценил предложение Медведчука

Дизайнерские образы и коллекции по доступной цене

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Вчера, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Алла Пугачева: «Я теряю дар речи, когда смотрю на нее»

Жители Одесской области поставили рекорд по явке на выборы

Почему победил Зеленский: мнение аналитика