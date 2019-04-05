Подорожание бензина продолжается: чего ждать водителям от цен на АЗС

Цена на автогаз может еще подняться на 1,6 грн/л

Фото: А. Яремчук.

Подорожание бензина продолжается: чего ждать водителям от цен на АЗС Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/622/1ec/5ca6221ec16c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/622/1ec/5ca6221ec16c4.jpg 2019-04-05T07:38:00+03:00 Экономика Цена на автогаз может еще подняться на 1,6 грн/л

Ездить на автомобиле теперь дороже, чем месяц назад. За март бензины на АЗС подорожали еще на 30 коп., автогаз – более чем на две гривни. Более-менее стабильными остались только цены на дизтопливо.

Что преподнесет апрель водителям, разбирался сайт "Сегодня".

Из-за чего подорожал бензин в марте

Стоимость горючего зависит от цен в соседних странах, откуда Украина закупает нефтепродукты. Также ценники на стелах АЗС зависят от курса валют. Поэтому рост цен в марте был вызван внешним рынком, говорит Сергей Куюн, директор консалтинговой группы "А-95". Цены на бензин подорожали на границе, из-за этого торговая наценка по бензинам снизилась и компании были вынуждены поднять цены.

Как поменялись цены за март:

дизтопливо – минус 15 коп.;

А-92 – +1 коп.;

А-95 – +30 коп.;

А-95+ – + 38 коп.;

автогаз – + 2,24 грн.

По дизтопливу таких процессов не было, наценка немного сократилась, но не настолько критично, чтобы подымать цены, отмечает эксперт.

Если осенью дизель в цене начал превышать бензины, то теперь он вернулся на свою обычную позицию, говорит Александр Сиренко, аналитик UPECO. Это также связано с котировками на нефтепродукты. С 60 долларов за баррель котировки на нефть выросли до 70 долл.

Автогаз продолжит дорожать

Автогаз в Украине подорожал по двум причинам. Во-первых, ресурс подорожал в странах, откуда мы импортируем автогаз – в Беларуси, России. Во-вторых, весной на сжиженный газ резко повышается спрос.

"Мировые котировки на автогаз пошли вверх, украинские сети вынуждены были отреагировать. Был момент, когда операторы покупали ресурс дороже, чем продавали – это было в конце феврале. Сейчас цена выравнивается и цены поднимаются", – поясняет Сиренко.

Всю зиму рынок автогаза был разбалансирован. На заправках наблюдался излишек ресурса и АЗС опускали цены из-за отсутствия спроса. Сегодняшняя цена на автогаз должна была сформироваться еще в феврале, отмечает Артем Куюн, замдиректора консалтинговой группы "А-95".

Фото: А. Искрицкая

Сжиженный газ пользуется спросом, пока его цена не превышает 50-55% от стоимости А-95, отмечают эксперты. А сегодня его цена составляет 44% от стоимости бензина. То есть, автогаз вполне может подорожать на 1,6 грн и продолжать пользоваться спросом.

"На апрель объемы автогаза на рынке покрывают потребность рынка. Но, возможно, какое-то напряжение в трейдерской среде будет наблюдаться. Это все подтолкнет цены в опте. Это значит, что где-то до 14 гривен есть потенциал роста цен до середины апреля", – говорит эксперт.

Чего ждать в апреле

Цены на АЗС будут зависеть от прибыли, которую закладывают заправки, отмечает Сиренко. Так, некоторые сети на прошлой неделе подняли цены на гривню, а другие не повышали. Еще один фактор, который влияет на стоимость бензина – курс валют. Из-за выборов президента Украины пока не ясно, чего ожидать.

Сейчас причин для повышения цен нет, считает Сергей Куюн. В апреле бензин дорожать не должен.

"Тот потенциал для повышения цен в районе гривни уже исчерпан. Основные события разворачиваются вокруг сжиженного газа. За последний месяц он набрал почти 25% в цене. Там тоже основная причина – подорожание мировых цен, небольшой дефицит, который имел место. Сейчас цены близки к тому, чтобы стабилизироваться", – рассказал Куюн.

Также нет причин для изменения цены дизтоплива.

Фото: А. Искрицкая

В апреле стоимость горючего будет зависеть от двух факторов: валюты и цен на нефтепродукты в соседних странах. Дело в том, что АЗС покупают бензин за валюту, государство начисляет налоги на горючее в евро. А прибыль операторы получают в гривне, и потом опять меняют ее, чтобы закупить новую партию бензина, дизтоплива или автогаза.

Таким образом, когда национальная валюта падает, следующая закупка нефтепродуктов обходится АЗС дороже, из-за чего приходится поднимать цены.

В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. В Украине перерабатывается не так много нефти, чтобы эти объемы влияли на цены. Значительное влияние на стоимость автомобильного топлива оказывает курс валют. По прогнозам Всемирного банка, средняя цена на нефть в 2019 и 2020 годах составит до 67 долларов за баррель. Цены на горючее в Украине будут зависеть от внешнего рынка и курса доллара. Национальный банк Украины прогнозирует, что доллар в 2019-м может стоить 29,4 грн.

Напомним, ранее телеканал "Украина" подготовил сенсационный репортаж-расследование "По следам бензиновых цен".

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.