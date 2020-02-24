Рост цен умножит на ноль индексацию пенсий: в чем проблема

Эксперты посчитали на сколько увеличатся пенсии "в буханках хлеба"

Вторая автоматическая индексация пенсий стартует уже 1 марта. В Министерстве социальной политики уже разъяснили: добавят не всем, но большинству из 11,3 млн нынешних пенсионеров. В марте 2019 года прибавку получили около 10,3 млн пенсионеров.

Экономисты положительно оценивают будущую индексацию пенсий, но отмечают, что она не намного улучшит жизнь пенсионеров.

"В 2020 году прогнозируемый Кабмином и НБУ рост цен составит 5%, а индексация пенсий окажется вдвое большей. Это, вроде бы, хорошо, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) Олег Пендзин. – Но если учесть, что самые востребованные вещи для пенсионеров – это еда и лекарства – дорожают в год на 10% и более, то это мало. Конечно, даже такая индексация лучше, чем никакой. Но, по прогнозам ЭДК, например, хлеб подорожает в 2020 году на те же 11%, что и проиндексируют пенсии. То есть в буханках хлеба средняя пенсия после индексации не увеличится".

Подробнее о том, как бдет проходить долгожданная индексация читайте в материале: Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезет

Напомним, ранее сообщалось, что Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии. Так, 75,4% всех выплачиваемых пенсий – это пенсии по возрасту, а средний размер такой пенсии составил 3064 гривни.

В тренде Весенняя индексация пенсий может не повлиять на их размер: кто не получит прибавку

Также мы рассказывали, сколько украинских пенсионеров получает более 10 тыс. гривен.

А в начале февраля стало известно, что в Пенсионном фонде дыра в 146 млрд гривен, однако украинские пенсионеры могут не беспокоиться о своих пенсиях – деньги выплатят полностью и вовремя.

Отметим также, что уже в марте стартует новый этап пенсионной реформы. Подробности – в сюжете:

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