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Рост цен в Украине опережает прогнозы: названы причины

31 января, 14:38

Нацбанк объяснил свою политику в отношении инфляции

Фото: Сергей Ус, Сегодня
Рост цен в Украине опережает прогнозы: названы причины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2eb/fd5/5c52ebfd59028.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2eb/fd5/5c52ebfd59028.jpg Экономика Нацбанк объяснил свою политику в отношении инфляции

Несмотря на то, что инфляция в Украине стала самой низкой за пять лет, ее темпы превысили прогноз Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Несмотря на снижение, инфляция ожидаемо превысила цель Национального банка 6% ± 2 процентных пункта (п.п.) на конец прошлого года", - констатировали в Нацбанке.

Как пояснили в НБУ, инфляция отклонилась от цели, главным образом, из-за действия факторов, на которые монетарная политика регулятора имеет ограниченное влияние, в частности это:

  • повышение административно регулируемых цен и тарифов;
  • рост производственных затрат под влиянием повышения заработных плат;
  • повышение мировых цен на нефть в течение большей части года;
  • сужение предложения овощей из-за неблагоприятных погодных условий.

Важным драйвером инфляции также был потребительский спрос, который рос из-за повышения заработных плат - в 2018 году реальные зарплаты были на 12,5% выше, чем год назад, отметили в НБУ.

"Также на протяжении большей части года весомыми факторами, которые влияли на экономические настроения, были неопределенность относительно возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом и высокие внешние риски", – добавили в Нацбанке.

В то же время, снижению инфляции способствовала жесткая монетарная политика, которую НБУ решил продолжить

"Национальный банк сознательно выбрал долгий путь возвращения инфляции к цели, чтобы минимизировать потери для экономического роста. Такое балансирование между необходимостью приведения инфляции к цели и поддержкой экономического роста является отражением гибкости режима инфляционного таргетирования", – пояснили в Нацбанке.

Напомним, ранее в НБУ уже озвучили условие снижения учетной ставки и смягчения монетарной политики.

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Тег цены, инфляция, НБУ, учетная ставка, рост цен

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