Рост цен в Украине опережает прогнозы: названы причины
Нацбанк объяснил свою политику в отношении инфляции
Несмотря на то, что инфляция в Украине стала самой низкой за пять лет, ее темпы превысили прогноз Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
"Несмотря на снижение, инфляция ожидаемо превысила цель Национального банка 6% ± 2 процентных пункта (п.п.) на конец прошлого года", - констатировали в Нацбанке.
Как пояснили в НБУ, инфляция отклонилась от цели, главным образом, из-за действия факторов, на которые монетарная политика регулятора имеет ограниченное влияние, в частности это:
- повышение административно регулируемых цен и тарифов;
- рост производственных затрат под влиянием повышения заработных плат;
- повышение мировых цен на нефть в течение большей части года;
- сужение предложения овощей из-за неблагоприятных погодных условий.
Важным драйвером инфляции также был потребительский спрос, который рос из-за повышения заработных плат - в 2018 году реальные зарплаты были на 12,5% выше, чем год назад, отметили в НБУ.
"Также на протяжении большей части года весомыми факторами, которые влияли на экономические настроения, были неопределенность относительно возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом и высокие внешние риски", – добавили в Нацбанке.
В то же время, снижению инфляции способствовала жесткая монетарная политика, которую НБУ решил продолжить.
"Национальный банк сознательно выбрал долгий путь возвращения инфляции к цели, чтобы минимизировать потери для экономического роста. Такое балансирование между необходимостью приведения инфляции к цели и поддержкой экономического роста является отражением гибкости режима инфляционного таргетирования", – пояснили в Нацбанке.
Напомним, ранее в НБУ уже озвучили условие снижения учетной ставки и смягчения монетарной политики.
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