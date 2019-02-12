Рост цен в Украине "притормозит": глава НБУ озвучил прогноз
Смолий проанализировал показатель инфляции за январь 2019 года
Потребительская инфляция в Украине замедлится в 2019 году до 6,3%. Такой прогноз озвучил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий на 15-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital.
По словам Смолия, реалистичность такого прогноза подтверждают фактические показатели инфляции по итогам января-2019.
"Мы ожидаем, что до конца года инфляция снизится до 6,3%. Результаты января показывают, что инфляция попадает в траекторию, что мы достигнем этого показателя", - сказал Смолий.
Также он отметил, при вхождении инфляции в прогнозируемый коридор есть все основания для смягчения монетарной политики.
Напомним, в январе 2019 года потребительская инфляция замедлилась до 9,2% с 9,8% по сравнению с январем 2018-го, а по сравнению с декабрем 2018 года цены выросли на 1%. А по итогам 2018 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 9,8%. Для сравнения в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.
Подробнее об инфляционных прогнозах регулятора читайте в статье "Сегодня" в материале: "На сколько вырастут тарифы и цены на продукты – НБУ обнародовал новый прогноз".
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