Рост цен в Украине притормозит: в НБУ озвучили прогноз

В Нацбанке также объяснили, как будет меняться учетная ставка

/ Фото: пресс-центр НБУ

Инфляция в Украине, которая по итогам октября замедлилась до 6,5%, к концу 2019 года может снизиться почти до 6% по сравнению с 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украина (НБУ) Олег Чурий.

"Мы имеем сильный дезинфляционный тренд. На конец года ожидаем инфляцию около 6% – это немного выше, чем наш коридор 5% +/- 1 процентный пункт (п.п.). Но на самом деле есть шанс, что мы попадем в этот коридор, поскольку видим очень сильное снижение инфляции", – сказал он на Ukrainian Wealth Management Forum.

"В следующем году мы считаем, что инфляция будет находиться в пределах этого коридора 5% +/- 1 п.п.", – добавил Чурий.

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Он напомнил, что, согласно базовому сценарию, учетная ставка может снизиться до 9%в конце 2020 года и до 8% к концу 2021 года. Сейчас, напомним, учетная ставка составляет 15,5%.

"То есть, ставки будут снижаться для тех, кто принимает инвестиционные решения. Это значит, что, наверное, нужно заходить в более длинные инструменты, таким образом фиксируя свою доходность", – добавил замглавы Нацбанка.

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Как сообщалось, НБУ весь этот год удерживал прогноз инфляции на 2019 год на уровне 6,3% с последующим снижением ее до 5% в 2020 году и удержанием ее на этом уровне в 2021 году.

Бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%.

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