Рост цен в Украине замедлил темп: Госстат раскрыл новые данные

Подорожали овощи и ряд молочных продуктов, а цены на мясо, сало и гречку пошли вниз

Потребительская инфляция в Украине по итогам февраля 2018 года выросла на 0,9% по сравнению с январем этого года. Вместе с тем, в сравнении с первыми двумя месяцами 2017 года за январь-февраль 2018 года потребительские цены повысились на 2,4% . Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).

При этом в годовом изменении (по сравнению с февралем-2017) инфляция составила 14%. Отметим, инфляция в январе-2018 по составила 14,1% по сравнению с январем 2017 года. Кроме того, в феврале 2017 года этот показатель составлял 14,2%.

По данным статистического ведомства, на потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1%. Больше всего, на 6,8%, подорожали фрукты. На 2,6-1% повысились цены на говядину, рыбу и продукты из рыбы, кисломолочную продукцию, хлеб, овощи, макаронные изделия, сметану, сыры. В то же время, на 3,2-0,7% подешевели гречневая крупа, мясо птицы, яйца, свинина, сало и сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%, в том числе на табачные изделия – на 2,1%, а на алкогольные напитки – на 0,7%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,5%, согласно анализу Госстата, в основном было вызвано подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 2,7%, а также подорожанием топлива и смазочных материалов на 2,2%.

Ранее замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "Сегодня" рассказал, почему НБУ поздно среагировал на шоковый рост цен. По его словам, повышения учетной ставки, совершенные в 2017 году, дадут эффект уже в 2018 году.

При этом глава совета НБУ Богдан Данилишин выражал мнение, что жесткая монетарная политика, которую проводит НБУ, не поможет замедлить инфляцию. Глава совета Нацбанка признал, что НБУ не может контролировать что ряд факторов, которые оказывают сильное влияние на рост потребительских цен. К этим факторам Данилишин отнес и отмену регулирования цен на продукты питания, и увеличение цен производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Напомним, на конец 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует инфляцию 9,1%. Кроме того, Fitch прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2017 году на уровне 2% с дальнейшим ускорением до 3,2% в 2018 года.