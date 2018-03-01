Рост цен вновь обогнал прогноз Нацбанка: как ситуацию оценивают в НБУ

Национальный банк Украины планирует пересмотреть в апреле макроэкономические прогнозы, в том числе по инфляции. Вместе с тем, январский прогноз в Нацбанке называют актуальным, несмотря на то, что в январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении и, следовательно, превысила траекторию прогноза Нацбанка.

"По предварительным оценкам, высокие темпы инфляции сохранились и в феврале. Это прежде всего обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на продукты питания и услуги. Также к этому привело повышение цен на топливо из существеннее подорожание нефти на мировых рынках и ослабление гривни в предыдущие месяцы", – сообщили в НБУ.

Базовая инфляция в январе ускорилась до 9,8% в годовом измерении. В Нацбанке считают, что это стало результатом действия ряда факторов, например:

увеличение производственных затрат из-за быстрого роста заработной платы;

ослабление гривни в течение нескольких предыдущих месяцев;

ускорение потребительского спроса.

Ранее замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "Сегодня" рассказал, почему НБУ поздно среагировал на шоковый рост цен. По его словам, повышения учетной ставки, совершенные в 2017 году, дадут эффект уже в 2018 году.

При этом глава совета НБУ Богдан Данилишин выражал мнение, что жесткая монетарная политика, которую проводит НБУ, не поможет замедлить инфляцию. Глава совета Нацбанка признал, что НБУ не может контролировать что ряд факторов, которые оказывают сильное влияние на рост потребительских цен. К этим факторам Данилишин отнес и отмену регулирования цен на продукты питания, и увеличение цен производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции.