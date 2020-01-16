Как выросли цены за девять лет: в Госстате показали динамику

В Украине за девять лет больше всего повысились коммунальные платежи

/ Фото: НБУ

За последние девять лет общая инфляция составила 173,8%, то есть цены выросли в 2,7 раза. Об этом рассказали в Государственной службе статистики Украины (Госстат).

Ведомство обнародовало данные о потребительских ценах на товары и услуги в декабре 2019 года в сравнении с декабрем 2010 года.

По данным Госстата, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 440%, алкогольные напитки, табачные изделия – на 290,2%, транспорт – на 211,5%, рестораны и гостиницы – на 151,9%, образование – на 146,6%, разные товары и услуги – на 146,0%, здравоохранение – на 145,7%.

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Продукты питания и безалкогольные напитки за девять лет подорожали на 139,3%, предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 105,6%, отдых и культура – на 102,1%, связь – на 69,1%, одежду и обувь – на 56,2%.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что инфляция в Украине, падения которой ожидали в Нацбанке, в декабре-2019 в годовом измерении (по сравнению с декабрем-2018) замедлилась до 4,1%. При этом в месячном выражении (по сравнению с ноябрем-2019) зафиксирована дефляция на уровне 0,2%.

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Также мы сообщали о том, что некоторые импортные товары подешевели.

Также новости "Сегодня" сообщали, что бюджет-2020 предполагает рост ВВП Украины в 2020 году на 3,7% и годовую инфляцию на уровне 5,5%:

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