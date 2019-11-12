Рост цен замедлился: в НБУ дали комментарий

В регуляторе отметили, что показатель инфляции по итогам октября соответствовал прогнозу

/ Фото: пресс-центр НБУ

Фактический показатель инфляции, которая по итогам октября замедлилась до 6,5% в годовом измерении, отвечал траектории официального прогноза. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Уверенное замедление базовой инфляции и административно регулируемых цен вместе с существенным снижением цен на топливо перевесили давление со стороны цен на сырые продукты питания", – отметили в регуляторе.

В НБУ напомнили, что базовая инфляция продолжила замедляться и в годовом измерении в октябре составила 5,8%.

"Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, который сдерживал фундаментальное давление на цены. Это проявлялось как через канал обменного курса, который укрепился по сравнению с годом ранее, так и через улучшение инфляционных ожиданий всех групп респондентов", – говорится в сообщении.

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Пресс-служба также добавила, что укрепившийся курс гривни и падение мировых цен на энергоресурсы, даже несмотря на сокращение предложения отдельных продуктов питания и расширения потребительского спроса, способствуют дальнейшему замедлению роста цен до цели 5% в 2020 году.

Новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, тогда как в 2017-м рост цен составлял 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

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В НБУ сообщили, что внутренние политические риски для снижения инфляции ослабли одновременно с началом работы Верховной Рады IX созыва и формированием нового Кабинета министров.

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