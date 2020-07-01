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Рост до карантина: доходы украинцев в первом квартале увеличились на 7,3%

1 июля, 19:35

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Реальный доход в расчете на одного человека в первом квартале составил 16 055 грн

На фоне сокращения сбережений доходы населения Украины в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года увеличились на 7,3% – до 874,4 млрд грн, подсчитали в Государственной службе статистики.

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В частности, реальный доход в расчете на одного человека в первом квартале составил 16 055 грн, что на 6,6% больше, чем в первом квартале прошлого года.

При этом расходы населения в первом квартале выросли на 8,6% – до 935,5 млрд грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с сегодняшнего дня, 1 июля, повышен прожиточный минимум, а следом за ним и пенсии с социальными выплатами. Прожиточный минимум в стране в этом году меняется дважды – в июле и в декабре.

До этого прожиточный минимум в Украине составлял 2027 грн. А с 1 июля прожиточный минимум повышен до:

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  • для трудоспособных лиц 2197 грн (был 2102 грн);
  • для лиц, утративших трудоспособность — 1712 грн (был 1638 грн).
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Увеличение прожиточного минимума влечет за собой и рост минимального размера пенсий. Так, до сегодняшнего дня минимальная пенсия составляла 1638 грн, а с 1 июля цифра выросла до 1712 грн, то есть на 74 гривни.

Также вырастет надбавка пенсионерам за стаж. Это ежемесячная доплата для тех, у кого больше 30 или 35 лет стажа (женщин и мужчин соответственно). Надбавка составляет всего 1% от минимальной пенсии за каждый дополнительный год стажа, поэтому с июля она вырастет с 16,38 грн до 17,12 грн.

А в последующем нововведения Национального банка Украины позволят лучше учитывать доходы и расходы населения. Новости "Сегодня" рассказывали о том, что на самом деле изменилось в правилах для "безнала" этой весной:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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доходы зарплаты выплаты Госстат

Источник: Сегодня

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