Рост экономики и цен: Нацбанк показал прогноз на ближайшие годы
ВВП Украины "притормозит" с повышением, а инфляция существенно замедлится, считают в НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогнозы по инфляции и росту реального ВВП Украины. Речь об этом идет в ежеквартальном "Инфляционном отчете" НБУ.
Так, инфляция в 2019 году ожидается на уровне 6,3%. К 2020 году, по прогнозу НБУ, рост цен должен замедлиться до 5%. Напомним, по итогам 2018 года инфляция замедлилась до самого низкого уровня за последние пять лет, но превысила прогнозный уровень, составив 9,8%. Целевым показателем НБУ были 6% ± 2 п.п.
"Снижение инфляции будет обеспечивать жесткая монетарная политика Национального банка, проведение которой необходимо для возвращения инфляции к цели, и сдержанная фискальная политика правительства при значительных объемов плановых погашений государственного долга", – подчеркнули в НБУ.
При этом, согласно прогнозу реального ВВП, в 2019 году Украину ждет замедление роста экономики до 2,5% в 2019 году.
"В 2020-2021 годах рост снова ускорится – до 2,9% и 3,7% соответственно", – считают в НБУ.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что, по предварительным данным, рост украинской экономики стал рекордным за семь лет. По предварительным расчетам НБУ, ВВП Украины за год вырос на 3,4%.
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