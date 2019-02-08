Рост экономики и цен: Нацбанк показал прогноз на ближайшие годы

ВВП Украины "притормозит" с повышением, а инфляция существенно замедлится, считают в НБУ

Фото: пресс-центр НБУ

Рост экономики и цен: Нацбанк показал прогноз на ближайшие годы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg 2019-02-08T08:57:00+02:00 Экономика ВВП Украины "притормозит" с повышением, а инфляция существенно замедлится, считают в НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогнозы по инфляции и росту реального ВВП Украины. Речь об этом идет в ежеквартальном "Инфляционном отчете" НБУ.

Так, инфляция в 2019 году ожидается на уровне 6,3%. К 2020 году, по прогнозу НБУ, рост цен должен замедлиться до 5%. Напомним, по итогам 2018 года инфляция замедлилась до самого низкого уровня за последние пять лет, но превысила прогнозный уровень, составив 9,8%. Целевым показателем НБУ были 6% ± 2 п.п.

"Снижение инфляции будет обеспечивать жесткая монетарная политика Национального банка, проведение которой необходимо для возвращения инфляции к цели, и сдержанная фискальная политика правительства при значительных объемов плановых погашений государственного долга", – подчеркнули в НБУ.

При этом, согласно прогнозу реального ВВП, в 2019 году Украину ждет замедление роста экономики до 2,5% в 2019 году.

"В 2020-2021 годах рост снова ускорится – до 2,9% и 3,7% соответственно", – считают в НБУ.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что, по предварительным данным, рост украинской экономики стал рекордным за семь лет. По предварительным расчетам НБУ, ВВП Украины за год вырос на 3,4%.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Рост экономики и цен: Нацбанк показал прогноз на ближайшие годы". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...